«Я пока была поганой и грязной, со мной были поганые и грязные»: Лариса Гузеева рассказала, как любимый мужчина бил ее гантелей по виску

Лариса Гузеева — одна из самых красивых актрис российского кинематографа. Она очаровывала самых харизматичных мужчин. Но были в ее прошлом и «темные» моменты. Об одном из них — жизни с мужчиной, страдавшим от алкогольной и наркотической зависимостей, она рассказала в эфире шоу «Давай поженимся».

«Пока я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня как в бубен. Правильно делал. Хорошо не убил, слава богу. Знаее, как бил? Стучал гантелей мне по виску, и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Царствие ему небесное. Просто сидел вот так на мне и бил меня гантелей по виску. До этого дрались и потом мирились. Вот когда я поняла, что еще оин удар по виску, он будет сильнее, и смотрит, что у меня будет с зрачками, я сказала: "Господи выживу?" — все, ушла, в последний раз. Я пошла, вылечилась, и сказала: я больше так жить не буду», — поделилась Лариса Гузеева в беседе с гостьей.

«Я пока была поганой и грязной, со мной были поганые и грязные», — пояснила звезда, предостерегая молодых женщин от своих ошибок.