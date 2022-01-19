«Я первая призналась в любви»: Аглая Шиловская раскрыла подробности романа с разведенным актером
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Федор долго не решался на то, чтобы подойти к Аглае. Они познакомились, когда актер еще был женат. Актеры сыграли тайную свадьбу в 2017 году после двух лет отношений. «Когда я с ним встретилась, он не был свободен. Мы были в одной компании просто. Для меня это табу. Такие мужчины не могут привлечь моего внимания. Все изменилось, когда Федор поведал мне, что он свободен. Для него это было серьезное событие. Человек был в большом замешательстве, и никаких мыслей о романе поначалу не было», — рассказала Борису Корчевникову Шиловская.
Внучка знаменитого актера и режиссера Всеволода Шиловского рассказала, что верит и в мистические знаки, которые в итоге связали ее с мужем, а также призналась, что сбегала от своего отца к Федору. Актриса поведала историю, что ее назвали в честь героиня романа Достоевского, а ее мужа зовут Федором Михайловичем, а также удивилась, что они с тогда еще будущим мужем жили в квартирах с одинаковыми номерами — 78.
Шиловская призналась, что именно она сделала первый шаг к отношениям, чем напугала Федора. «Сначала чувства появились у меня. У Федора была рана, он старше меня, у него была целая история. Конечно, когда человек уходит из семьи, проходит небольшое количество времени, и он не хочет сразу же в кого-то влюбляться. Федор долгое время держал меня на приличной дистанции. Я не скрывала своих чувств, очень быстро сказала ему, что влюблена и, по-моему, напугала его тогда. Я плыла, ничего не могла с собой сделать. Прошло какое-то время, и Федор понял, что я идеальная женщина для него», — поделилась воспоминаниями актриса.
Позже в студии программы появился и муж актрисы. Он рассказал, что когда Аглая сбежала к нему, а за ней пришел ее отец — Федор занял сторону второго и попросил будущую жену спуститься к отцу.
«Я был поражен волной заботы ее отца. Мне всегда нравилась Аглая, но ее отец меня покорил. Предложение я сделал спустя какое-то время. Я попросил у своего отца благословения, а потом мы с Ильей Всеволодовичем устроили жуткий сюрприз и неожиданно сорвались в Крым. Это было в Ливадийском дворце. Я вошел в церковь, Аглая стояла у иконостаса. Она не ожидала меня увидеть», — поделился подробностями Федор Воронцов.
Фото: GlobalLookPress