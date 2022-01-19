«Я первая призналась в любви»: Аглая Шиловская раскрыла подробности романа с разведенным актером

Внучка знаменитого актера и режиссера Всеволода Шиловского рассказала, что верит и в мистические знаки, которые в итоге связали ее с мужем, а также призналась, что сбегала от своего отца к Федору. Актриса поведала историю, что ее назвали в честь героиня романа Достоевского, а ее мужа зовут Федором Михайловичем, а также удивилась, что они с тогда еще будущим мужем жили в квартирах с одинаковыми номерами — 78.

Шиловская призналась, что именно она сделала первый шаг к отношениям, чем напугала Федора. «Сначала чувства появились у меня. У Федора была рана, он старше меня, у него была целая история. Конечно, когда человек уходит из семьи, проходит небольшое количество времени, и он не хочет сразу же в кого-то влюбляться. Федор долгое время держал меня на приличной дистанции. Я не скрывала своих чувств, очень быстро сказала ему, что влюблена и, по-моему, напугала его тогда. Я плыла, ничего не могла с собой сделать. Прошло какое-то время, и Федор понял, что я идеальная женщина для него», — поделилась воспоминаниями актриса.

Позже в студии программы появился и муж актрисы. Он рассказал, что когда Аглая сбежала к нему, а за ней пришел ее отец — Федор занял сторону второго и попросил будущую жену спуститься к отцу.

«Я был поражен волной заботы ее отца. Мне всегда нравилась Аглая, но ее отец меня покорил. Предложение я сделал спустя какое-то время. Я попросил у своего отца благословения, а потом мы с Ильей Всеволодовичем устроили жуткий сюрприз и неожиданно сорвались в Крым. Это было в Ливадийском дворце. Я вошел в церковь, Аглая стояла у иконостаса. Она не ожидала меня увидеть», — поделился подробностями Федор Воронцов.