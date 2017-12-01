«Я оставил свое сердце в Лондоне»: пользователи Сети подозревают Резо Гигинеишвили в новом романе
Резо Гигинеишвили не из тех, кто любит говорить о своей личной жизни. За плечами актера два неудачных брака — с участницей «Фабрики звезд—4» Анастасией Кочетковой (брак распался в 2009 году) и актрисой Надеждой Михалковой (развод состоялся несколько недель назад). Несмотря на то, что слухи о разладе в известной семье появились еще несколько лет назад, пара усиленно их опровергала. О разводе Резо и Надежды стало известно в середине октября — StarHit со ссылкой на источник из окружения актрисы сообщил, что 22 сентября она подала на развод.
Сегодня пользователи Сети заговорили о новой возлюбленной режиссера «Заложников» и «Жары». Резо опубликовал в своем Instagram фотографию с бизнесвуман Галиной Агаповой. «Я оставил свое сердце в Лондоне», — гласит подпись к снимку.
Многочисленные подписчики Резо предположили, что причиной развода стала его неверность супруге. Однако, подобные комментарии были быстро удалены хозяином страницы. Тем не менее, многие встали на защиту Резо и Галины и предположили, что молодых людей связывает исключительно дружба.
Стоит отметить, что о личной жизни Галины Агаповой практически ничего не известно, кроме того, что она была замужем за финансистом Андреем Агаповым и постоянно живет в Лондоне.
Фото: instagram, globallookpress