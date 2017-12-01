Новый снимок в блоге популярного режиссера вызвал бурные обсуждения.

Резо Гигинеишвили не из тех, кто любит говорить о своей личной жизни. За плечами актера два неудачных брака — с участницей «Фабрики звезд—4» Анастасией Кочетковой (брак распался в 2009 году) и актрисой Надеждой Михалковой (развод состоялся несколько недель назад). Несмотря на то, что слухи о разладе в известной семье появились еще несколько лет назад, пара усиленно их опровергала. О разводе Резо и Надежды стало известно в середине октября — StarHit со ссылкой на источник из окружения актрисы сообщил, что 22 сентября она подала на развод.

Сегодня пользователи Сети заговорили о новой возлюбленной режиссера «Заложников» и «Жары». Резо опубликовал в своем Instagram фотографию с бизнесвуман Галиной Агаповой. «Я оставил свое сердце в Лондоне», — гласит подпись к снимку.