«Я очень мнительная»: Лариса Гузеева разоткровенничалась с Альбиной Джанабаевой

«Мне было любопытно, что обо мне думала грузинская свекровь, — рассказывала Гузеева. — Поэтому я выучила грузинский. Я спрашивала слова, потом в своей хитрой, умной голове складывала их. В первое время она говорила обо мне: «Да, хорошая, спать очень любит».

Джанабаева удивилась, почему вдруг для Гузеевой было так важно чье-то мнение о ней: «Вот видите, как вас смутили. Не думала, что вы такая мнительная! Нужно, мне кажется, отталкиваться от себя».

Телеведущая не стала отрицать свою мнительность. И рассказала историю, что очень расстроилась, когда после выхода мультфильма «Приключения Чебурашки» ее начали дразнить Лариской. Так звали крысу — любимицу старухи Шапокляк.

«Я все время плакала и не хотела быть Ларисой», — поделилась личными воспоминаниями Гузеева в эфире Первого канала.