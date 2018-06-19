«Я объяснила детям, что они появились у меня из пупка»: Дарья Пынзарь ответила на каверзные вопросы

Недавно портал WMJ.ru запустил новую рубрику «Стальные нервы», в рамках которой знаменитости дают блиц-интервью, отвечая на странные, ставящие их в тупик вопросы.

Гостьей очередного эфира стала мама двоих сыновей и жительница турецкой Алании Дарья Пынзарь, прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Красотка не постеснялась признаться, что заставляет ее краснеть, чему она научила маленьких сыновей и как лучше намекнуть девушке, что у нее есть лишний вес.