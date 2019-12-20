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«Я ноги не оголяю, они просвечивают»: Яна Рудковская поделилась фото в прозрачном платье и собрала комплименты

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Бизнес-леди с юмором ответила Ксении Собчак.

Яна Рудковская опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в шикарном прозрачном платье, сквозь которое видны ее ноги. Продюсер отметила, что, по статистике, больший отклик у ее подписчиков вызывают именно снимки, где она показывает свою фигуру.

«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году, —это фото с ногами. Прошу заметить: мне 40+, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает первый вариант, у меня есть заготовлен вариант номер 2, без ног, но с елочными игрушками», — написала Яна Рудковская рядом с фотографиями.

Так, Яна ответила своей подруге Ксении Собчак, которая на днях обвинила всех женщин зрелого возраста, демонстрирующих свою прелести, в том, что они находятся на грани отчаяния. Собчак тут же оставила едкий комментарий, который удивил поклонников Яны: «Если она с подругами так разговаривает, то что же бывает с другими людьми?», — удивились фолловеры Рудковской.

Впрочем, подписчики Яну поддержали: «Яна, Вам и с игрушками, и с ногами — все идеально!», «Красотка! И пусть все завидуют», «Такая нежная, нереально красивая!», — написали в комментариях.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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