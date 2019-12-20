«Я ноги не оголяю, они просвечивают»: Яна Рудковская поделилась фото в прозрачном платье и собрала комплименты

Так, Яна ответила своей подруге Ксении Собчак, которая на днях обвинила всех женщин зрелого возраста, демонстрирующих свою прелести, в том, что они находятся на грани отчаяния. Собчак тут же оставила едкий комментарий, который удивил поклонников Яны: «Если она с подругами так разговаривает, то что же бывает с другими людьми?», — удивились фолловеры Рудковской.

Впрочем, подписчики Яну поддержали: «Яна, Вам и с игрушками, и с ногами — все идеально!», «Красотка! И пусть все завидуют», «Такая нежная, нереально красивая!», — написали в комментариях.