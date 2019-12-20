«Я ноги не оголяю, они просвечивают»: Яна Рудковская поделилась фото в прозрачном платье и собрала комплименты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Яна Рудковская опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в шикарном прозрачном платье, сквозь которое видны ее ноги. Продюсер отметила, что, по статистике, больший отклик у ее подписчиков вызывают именно снимки, где она показывает свою фигуру.
«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году, —это фото с ногами. Прошу заметить: мне 40+, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает первый вариант, у меня есть заготовлен вариант номер 2, без ног, но с елочными игрушками», — написала Яна Рудковская рядом с фотографиями.
Так, Яна ответила своей подруге Ксении Собчак, которая на днях обвинила всех женщин зрелого возраста, демонстрирующих свою прелести, в том, что они находятся на грани отчаяния. Собчак тут же оставила едкий комментарий, который удивил поклонников Яны: «Если она с подругами так разговаривает, то что же бывает с другими людьми?», — удивились фолловеры Рудковской.
Впрочем, подписчики Яну поддержали: «Яна, Вам и с игрушками, и с ногами — все идеально!», «Красотка! И пусть все завидуют», «Такая нежная, нереально красивая!», — написали в комментариях.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!