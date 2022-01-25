«Я никогда не смогу отказаться от вкусной еды»: Лариса Долина раскрыла секрет молодости

Взять себя в руки певице помог ее внутренний перфекционизм. Она очень строга к себе и тому, что она делает. «Я умею с собой договариваться. У меня есть такая черта характера — очень правильная для творческого человека — я всегда себя ругаю. Я никогда не успокоюсь. Мне всегда не нравится, что я делаю. Я перфекционистка. Я живу по таким законам — это можно сделать лучше. Это меня держит на плаву, поэтому я и выгляжу так», — сообщила Лариса Долина.

Звезда также рассказала, что придерживается интервального голодания, но не откажется от блюд, приготовленных своей дочерью, она очень любит, как та готовит, тем более дочка знает, что можно есть певице, а что нет. «Я никогда не смогу отказаться от вкусной еды», — заключила артистка.