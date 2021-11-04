«Я ненавидела Турцию»: Анастасия Макеева рассказала, почему все же решила туда переехать

Несколько дней назад 39-летняя актриса Анастасия Макеева поделилась со своими подписчиками в Instagram счастливыми кадрами из Турции и объявила, что они с мужем, бизнесменом Романом Мальковым, переехали жить в Анталью. «В 800 метрах до моря и 11 минутах пешком», — хвастается артистка в выпуске своего ролика на YouTube.

Именно в данном видео Анастасия во всех подробностях описала причины и цели переезда из практически полностью закрытой Москвы. Как оказалось, собственное жилье в Анталье девушка приобрела еще год назад. В ее собственности теперь находится двухэтажная квартира с двумя террасами, несколькими спальнями и двумя санузлами.

Изначально в мыслях Анастасии совсем не было планов жить именно в Турции, она не питала сильных чувств к этой стране. «Я ненавидела Турцию в качестве туристического отдыха. Это вечно пьяные люди, all inclusive, это какая-то многочисленная и невкусная еда, это не очень качественный алкоголь и какие-то "эй, Наташа!"», — откровенничает Макеева. Однако ее мнение изменило общение с риэлтором, который подсказал ей благоприятный для жизни район, соответствующий всем ее условиям.

«Я живу в районе Мухмутлар. Потрясающий новый район, тут одни иностранцы: американцы, канадцы, казахи, русские, украинцы, много немцев. А набережная просто фантастическая — как будто где-то в Майами», — раскрывает все карты Макеева.

Позже в своем Instagram артистка рассказал о причине переезда. Ею является желание провести холодную московскую зиму в стране с более благоприятным климатом. «Теперь у нас теплая зима в Аланье», — рассказывает своим подписчикам Анастасия.