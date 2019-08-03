«Я не занимаюсь тут спортом»: Наталья Подольская восхитила Сеть пляжными фотографиями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились 5 июня 2010 года. Спустя 5 лет брака судьба преподнесла паре подарок — 5 июня 2015 года у них родился сын Артемий. Наталья и Владимир не скрывают, что хотят еще детей. «Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне Няня Темы и спросила — это правда?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано. Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает.... и становится самой выделяющейся частью моего тела. Короче говоря, хотела поставить над i», — комментировала певица очередную порцию слухов о своем «интересном положении».