«Я не занимаюсь тут спортом»: Наталья Подольская восхитила Сеть пляжными фотографиями

Наталья Подольская – одна из многих звезд, кого постоянно подозревают в беременности. Однако новыми пляжными снимками певица опровергла все возможные домыслы. На серии кадров Наталья в ярко-синем купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру, позирует на берегу моря: «Серия отдыхающей в купальнике... 💋💋💋💋 я не занимаюсь тут спортом ... хотя здесь он на каждом шагу. Мой спорт- пляжный футбол ⚽️ с утра с кое-кем, от кого не отделаться 🙈до высунутого языка 😜».
«Молодец кое-кто, прекрасный тренер, судя по идеальным формам», «Красавица, стройняшечка», «Ну какая же вся ладненькая», «Красивая фигура, зачем закрытый купальник», «Красивая, стройная, молодая», «Какая красотка! Всем мамам пример! Ноги вообще отпад!», «Володя тащится, наверное! Такую красотку ухватил! У него есть вкус. И душа!», «Ох эти ножки! Красаааавица!!!)))», — восхищаются подписчики певицы.
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились 5 июня 2010 года. Спустя 5 лет брака судьба преподнесла паре подарок — 5 июня 2015 года у них родился сын Артемий. Наталья и Владимир не скрывают, что хотят еще детей. «Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне Няня Темы и спросила — это правда?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано. Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает.... и становится самой выделяющейся частью моего тела. Короче говоря, хотела поставить над i», — комментировала певица очередную порцию слухов о своем «интересном положении».
Больше о Наталье Подольской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube
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