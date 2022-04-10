Ксения Новикова рассказала, как муж украл у нее детей: «Не видела их 9 месяцев»

41-летняя Ксения Новикова всегда откровенно рассказывала факты из своей личной жизни, но самое страшное время она старается не вспоминать и хочет забыть как страшный сон. На шоу «Секрет на миллион» певица рассказала о своих трудных отношениях с бывшим супругом и о том, как он лишил ее возможности видеть собственных сыновей. В 2011 году жизнь певицы превратилась в настоящий кошмар. Однажды гражданский муж забрал детей Ксении на выходные. Однако после неотвеченных звонков и материнского предчувствия женщина поняла, что что-то не так.

Оказалось, что мужчина похитил ее детей и увез жить в Лондон на долгих и мучительных 9 месяцев. Мужчина не давал ей даже говорить с детьми по телефону и продолжал издеваться и шантажировать. Он хотел вернуть жену и ждал ее извинений и унижений. Спустя месяцы Ксения Новикова все же решила приехать в Лондон, чтобы встретиться с сыновьями, и приняла решение любыми путями их вернуть. Спустя два месяца после этой встречи Андрей Середа перевез детей в Испанию. Суд в этой стране очень чтит семейные отношения, поэтому адвокат певицы сразу решила действовать. «Я узнала, что он перевез их в Испанию. Я сразу туда поехала. Адвокат моя сказала, чтоб я любым способом вышла с детьми на улицу, и она бы меня отвезла в посольство, нам уже давали убежище. Но Андрей прочитал мою переписку и все отменил», - с содроганием признается Ксения Новикова.