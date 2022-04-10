Ксения Новикова рассказала, как муж украл у нее детей: «Не видела их 9 месяцев»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
41-летняя Ксения Новикова всегда откровенно рассказывала факты из своей личной жизни, но самое страшное время она старается не вспоминать и хочет забыть как страшный сон. На шоу «Секрет на миллион» певица рассказала о своих трудных отношениях с бывшим супругом и о том, как он лишил ее возможности видеть собственных сыновей. В 2011 году жизнь певицы превратилась в настоящий кошмар. Однажды гражданский муж забрал детей Ксении на выходные. Однако после неотвеченных звонков и материнского предчувствия женщина поняла, что что-то не так.
Оказалось, что мужчина похитил ее детей и увез жить в Лондон на долгих и мучительных 9 месяцев. Мужчина не давал ей даже говорить с детьми по телефону и продолжал издеваться и шантажировать. Он хотел вернуть жену и ждал ее извинений и унижений. Спустя месяцы Ксения Новикова все же решила приехать в Лондон, чтобы встретиться с сыновьями, и приняла решение любыми путями их вернуть. Спустя два месяца после этой встречи Андрей Середа перевез детей в Испанию. Суд в этой стране очень чтит семейные отношения, поэтому адвокат певицы сразу решила действовать. «Я узнала, что он перевез их в Испанию. Я сразу туда поехала. Адвокат моя сказала, чтоб я любым способом вышла с детьми на улицу, и она бы меня отвезла в посольство, нам уже давали убежище. Но Андрей прочитал мою переписку и все отменил», - с содроганием признается Ксения Новикова.
Андрей Середа до последнего не выпускал Ксению с маленькими детьми из квартиры и был в ярости. Мужчина сразу же купил билеты в Лондон на первый рейс, чтобы снова увезти сыновей. Так он и поступил. Вся в слезах в далеком 2011 году солистка «Блестящих» впала в отчаяние, потому что единственный, как ей на тот момент казалось, шанс на спасение детей от мужа-тирана она упустила. Однако благодаря испанской полиции, которая оперативно среагировала на незаконное похищение детей, женщина смогла вернуть сыновей. Андрею Середе перекрыли любые возможные способы переправление в другую страну. «Моя жизнь изменилась за пять минут. Они закрыли ему выезд из страны и объявили, что если он не вернет детей завтра утром, то это уже будет преступление», - откровенно призналась певица.
После этой страшной главы Ксения Новикова решила сменить фамилию сыновей на свою и больше никогда с ними не расставаться. Андрей Середа вышел на связь с женой и детьми после своего ужасного поступка только спустя 9 лет. Встреча бывших супругов с детьми прошла в спокойной обстановке, однако общение не продолжилось. Сейчас Ксения счастлива быть рядом со своими детьми и гордится их воспитанием.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru