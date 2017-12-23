В семье Александра Малинина — новый скандал.

«Оля своим поведением довела Кирку до того, что она хотела покончить жизнь самоубийством, она лежала в больнице. Когда Юля с Игорем (племянница певицы с мужем — Прим.ред.) поехали, и врач говорит, еще бы побольше, и все. Три дня он ее откачивал, желудок. И когда она лежала, Юля говорит: "Слушай, Кира, перестань, давай какой-то выход искать", а она лежит, смотрит в потолок и говорит: "А что, я не хочу жить, у меня никого нет". Представляете? Мать есть, а она не хочет», — поделился переживаниями муж сестры Ольги Зарубиной, Евгений Гудков. «Ты даже не знала!», — упрекает он женщину.

Кира Малинина проживает в Сиэтле. После того, как покинутое ее матерью жилище отошло в распоряжение государства, девушка осталась без крыши над головой . Некоторое время назад она перестала выходить на связь с российскими родственниками, и в дело вмешалась ее американская родня.

СМИ обсуждают новый скандал в семье известного музыканта Александра Малинина. В эфире ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» родственники обвинили его бывшую супругу, певицу Ольгу Зарубину, в эгоизме и лжи. По их словам, пропавшая в США общая дочь артистов, Кира, пыталась покончить с собой.

По его словам, однажды Ольга уехала на съемки с новым спутником, Владимиром Евдокимовым, и собакой, а дочь оставила у друзей. В тот раз родственники нашли девочку у неизвестных им людей. «Она бросила Киру, отдала ее чужим людям. Когда мы приехали ее забирать, у нее были джинсы рваные, дырявые носки. Смотрела, как волчонок. Потом рассказывала, как над ней смеялись две девочки из той семьи. Кире было 10-11 лет», — рассказывает мужчина, который считает, что мать бросила дочь, и с этого начались все ее проблемы с социализацией. Сама певица объясняла нестандартное поведение дочери недостатком общения с отцом.

«Я один раз уехала всего лишь. Я что, должна никуда не ездить? Мы уехали всего лишь на один месяц», — оправдывается мама девушки. Она уверяет, что отслеживала ее судьбу, принимала к сведению ее жалобы, да и в этот раз была в курсе, что ее дочь в больнице. «Это не была попытка суицида, это была инфекция бактериальная», — прокомментировала она слова бывшего бойфренда девушки. Тот, по словам родственников, сообщил им, что в деле «самоубийства» Киры замешан ее новый друг, который принимает наркотики.

Была ли это попытка суицида — история умалчивает. Ольга отказалась комментировать причины нахождения девушки в больнице.

В одном из недавних интервью та рассказывала, что у нее есть проблемы, но мама ей дорога. «Я прячусь последние несколько лет от всех — от друзей, от мамы. Если бы меня спросили, кто твой самый близкий человек, я ответила бы, что мама. Мы очень сблизились в последнее время, больше, чем когда-либо», — говорила Кира.

Фото: кадры из эфира