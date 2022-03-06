«Я не олигарх, а пенсионер, борющийся с лейкемией»: Олег Тиньков открестился от статуса олигарха

Недавно он опубликовал в социальных сетях фото, под которым отметил, что не является олигархом. «Я не «банкир» и это не «банк Тиньков». У меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в Совет Директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через фонд», — написал Тиньков под фото.

Предприниматель также пояснил, что для многих слово «олигарх» — синоним слова «миллиардер». Однако таковым он не является, поскольку потерял сбережения на Лондонской Бирже. Как сообщалось ранее, Тиньков перестал быть долларовым миллиардером и сейчас его состояние оценивается в $820 млн, тогда как раньше сумма была примерно в пять раз больше.