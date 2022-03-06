«Я не олигарх, а пенсионер, борющийся с лейкемией»: Олег Тиньков открестился от статуса олигарха
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Пару месяцев назад, из-за ослабшего иммунитета Олег Тиньков заболел коронавирусом. На сегодняшний день, основатель банка продолжает свою борьбу за жизнь , которая дается ему тяжело.
Несмотря на все трудности Олег Тиньков надеется на лучший исход и своим примером вдохновляет всех, кто столкнулся с похожим заболеванием. Предприниматель основал собственный фонд, куда вложил несколько десятков миллионов долларов.
Недавно он опубликовал в социальных сетях фото, под которым отметил, что не является олигархом. «Я не «банкир» и это не «банк Тиньков». У меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в Совет Директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через фонд», — написал Тиньков под фото.
Предприниматель также пояснил, что для многих слово «олигарх» — синоним слова «миллиардер». Однако таковым он не является, поскольку потерял сбережения на Лондонской Бирже. Как сообщалось ранее, Тиньков перестал быть долларовым миллиардером и сейчас его состояние оценивается в $820 млн, тогда как раньше сумма была примерно в пять раз больше.