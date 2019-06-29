«Я не нуждаюсь в бесплатных стилистах»: Дарья Повереннова ответила на критику в Сети

«Ну, как же, Дарья, жить без бесплатных стилистов! От их советов очень много пользы: Вы точно будете знать, что не надо носить!», «Восхищаюсь Вами, Дарья!», «Совершенно верно--а за другими наблюдайте», «Сама себе стилист! Горох Вам очень идёт!», «Вы очень позитивная! Нравится ваша уверенность!», «Вы сама себе крутой стилист. Вы отлично выглядите», «Правильно! Нужно выглядеть так, как нравится лично вам, как вам комфортно! Единственная приемлемая критика или совет - от самых близких и родных людей! Выглядите суперски, а кому не нравится - можно просто не смотреть», — поддержали актрису подписчики.

Дарья Повереннова часто делится с фолловерами своими секретами красоты. Например, в мае актриса была в США и получила возможность «выгулять» шляпу, чтобы защититься от «злого солнца».