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«Я не нуждаюсь в бесплатных стилистах»: Дарья Повереннова ответила на критику в Сети

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
Актриса обратилась к подписчикам.

Актриса Дарья Повереннова часто делится в Instagram фотографиями с различных мероприятий. Многочисленные подписчики обсуждают стильные образы 47-летней звезды театра и кино, однако находятся и те, кто критикует ее выбор. В недавно опубликованном посте Дарья ответила хейтерам: «Да кто же вам сказал, милые дамы, что я нуждаюсь в бесплатных стилистах?!) Мне очень нравится выражение: следите за собой, а за другими НАБЛЮДАЙТЕ!) Желаю провести эти выходные с пользой для себя! Всем Love & ЗОЖ!)».

«Ну, как же, Дарья, жить без бесплатных стилистов! От их советов очень много пользы: Вы точно будете знать, что не надо носить!», «Восхищаюсь Вами, Дарья!», «Совершенно верно--а за другими наблюдайте», «Сама себе стилист! Горох Вам очень идёт!», «Вы очень позитивная! Нравится ваша уверенность!», «Вы сама себе крутой стилист. Вы отлично выглядите», «Правильно! Нужно выглядеть так, как нравится лично вам, как вам комфортно! Единственная приемлемая критика или совет - от самых близких и родных людей! Выглядите суперски, а кому не нравится - можно просто не смотреть», — поддержали актрису подписчики.

Дарья Повереннова часто делится с фолловерами своими секретами красоты. Например, в мае актриса была в США и получила возможность «выгулять» шляпу, чтобы защититься от «злого солнца».

А вы согласны с Дарьей Поверенновой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Видео: Instagram

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