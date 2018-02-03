30-летняя Настасья Самбурская дала новое откровенное интервью и рассказала о своей благотворительной работе.

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская давно занимается благотворительностью, хотя не афиширует это. Не так давно на одном из спектаклей звезда попросила, чтобы вместо цветов ей приносили корм для собак и кошек — так и выяснилось, что она регулярно помогает московским фондам, которые работают с больными и бездомными животными.

У журналистов «Теленедели» возник вопрос, почему Настасья предпочитает именно такой вид помощи, и она ответила: «Я поняла, что не смогу спасать больных деток, потому что там необходимо личное присутствие: нужно приходить и смотреть, общаться. А мне очень больно это видеть. Когда я пошла в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», понимала, что иду к раковым деткам. По дороге четыре раза останавливалась, рыдала. Пришла, вроде собралась, и тут мальчик берет меня за ручку — маленький, с надутым животиком, с катетером... Я не могу сдержать слез — ухожу в туалет, умываюсь, привожу себя в порядок. Прихожу и понимаю: все, мне надо быстрее уходить».

Настасья старается поддерживать образ сильной женщины и в своем Instagram, и в реальной жизни: недавно она развелась с мужем Кириллом Дыцевичем после всего 1 месяца брака, по слухам, из-за домашнего насилия, — однако актриса по-прежнему об этом не рассказывает.

Фото: Instagram