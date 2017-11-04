Звездная семья приняла участие в большом пятничном выпуске популярного телешоу.

Ежегодно к Новому году Евгений Плющенко ставит ледовое шоу. Этот год не стал исключением — уже через несколько дней состоится премьера грандиозной постановки «Щелкунчик-2», о которой семья спортсмена рассказала Ивану Урганту в шоу «Вечерний Ургант».

4-хлетний Саша Плющенко стал самым ярким гостем программы. Мальчик поведал ведущему, что в этом году исполнит сразу несколько ролей в ледовом спектакле — оловянного солдатика, дракона, а также покажет русский номер. На все попытки Ивана назвать его маленьким, будущий чемпион сообщал, что он большой. Продюсер Яна Рудковская подтвердила слова сына, рассказав о его востребованности в различных выступлениях и наличии райдера: юному фигуристу необходим перелет бизнес-классом, отдельный номер категории «люкс» и трехразовое питание.