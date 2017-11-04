«Я не маленький, я большой!»: 4-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко стал гостем «Вечернего Урганта»
Ежегодно к Новому году Евгений Плющенко ставит ледовое шоу. Этот год не стал исключением — уже через несколько дней состоится премьера грандиозной постановки «Щелкунчик-2», о которой семья спортсмена рассказала Ивану Урганту в шоу «Вечерний Ургант».
4-хлетний Саша Плющенко стал самым ярким гостем программы. Мальчик поведал ведущему, что в этом году исполнит сразу несколько ролей в ледовом спектакле — оловянного солдатика, дракона, а также покажет русский номер. На все попытки Ивана назвать его маленьким, будущий чемпион сообщал, что он большой. Продюсер Яна Рудковская подтвердила слова сына, рассказав о его востребованности в различных выступлениях и наличии райдера: юному фигуристу необходим перелет бизнес-классом, отдельный номер категории «люкс» и трехразовое питание.
В эфире «Вечернего Урганта» стало известно, что у Гнома Гномыча уже есть невеста, которую зовут Варя. Девочку, также участвующую в новом ледовом шоу, Саша назвал «лучшей девочкой на Земле». Евгений и Яна добавили, что предыдущую «невесту» сына звали Евой, но она уехала в Латвию.
Также, Саша рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Вопреки ожиданиям Ивана Урганта, любимый певец мальчика — не Дима Билан, а Тимати. Самая любимая песня Гнома Гномыча — «Слышь, ты че такая дерзкая?», которую, по признанию Яны Рудковской, Тимати посвятил ей.
В завершении выпуска Саша обратился к Деду Морозу и попросил подарки для себя и своих родителей на Новый год: «Я хочу новый дом липучек, маме — бриллианты от Деда Мороза, а папе — золотую гитару».
Фото: instagram