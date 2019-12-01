«Я не хочу тебя им отдавать»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное признание Ольге Бузовой

Вечером того же дня Батрутдинов пригласил на ужин Бузову. Поскольку в рамках проекта главные герои не имеют возможности поговорить по душам, шоумен решил эту возможность создать. Ольга пожаловалась на свое состояние и желание сбежать с острова в более комфортную для себя обстановку. «Я не хочу тебя им отдавать», — признался ей в ответ друг, отметив, что желает для нее самого лучшего. Вечер завершился неожиданно — после заката телеведущая анонсировала свой сюрприз, которым стало появление Анны Козловой, самой молодой претендентки в невесты Тимура. Смущаясь, девушка прочитала стихотворение собственного сочинения о пылких чувствах, которые, по мнению шоумена, так и не смогла претворить в жизнь.

«Меня расстраивает, что ничего не происходит, но и ребята для этого ничего не делают. Хочется чувствовать себя девочкой, а не учительницей», — отметила Ольга на церемонии выбора. «Есть такие элементарные вещи, как забота и внимание. И это говорит о симпатии», — услышал от телеведущей Роман Гриценко, но получил возможность продолжить дальнейшее участие. Сергея Коробкова Ольга вызвала на личный разговор, где призналась, что пришло время открыть коробку, которую он вручил ей в одном из первых выпусков. Для баскетболиста это означало его уход из проекта. Тимур принял решение попрощаться с Аней.

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