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«Я не хочу тебя им отдавать»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное признание Ольге Бузовой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимур Батрутдинов

Фото: Instagram Тимура Батрутдинова

В эфир вышла восьмая серия романтического реалити-шоу «План Б».

Все меньше времени остается до финала романтического реалити-шоу «План Б».

У Ольги Бузовой осталось всего трое претендентов на ее руку и сердце, поэтому телеведущая отказалась от испытаний и теперь будет сама выбирать спутника на следующее свидание. Однако новое рандеву поющей телеведущей устроил Валерий Попович. Молодой человек пригласил ее на вертолётную прогулку над островом Бали, однако паре не удалось пообщаться наедине. Встреча оставила у Ольги двойственные чувства — ощущение дежавю (в шоу «Замуж за Бузову» такое же свидание устраивал Денис Лебедев) и невозможность дать Валерию то, что он хочет. По окончании полета Бузова призналась Поповичу, что ей хочется сбежать от всей этой ситуации.

В свою очередь, Тимур Батрутдинов «сбежал» на обещанное на прошлой церемонии свидание с Маргаритой Гавриловой. Пара прокатилась по острову на квадроцикле, а в конечной точке их ждали потрясающий вид на океан и романтический завтрак, которому, правда, помешала обезьяна, решившая полакомиться фруктами «со стола». Несмотря на то, что это была первая личная встреча Риты и Тимура, она оказалась весьма страстной.

Вечером того же дня Батрутдинов пригласил на ужин Бузову. Поскольку в рамках проекта главные герои не имеют возможности поговорить по душам, шоумен решил эту возможность создать. Ольга пожаловалась на свое состояние и желание сбежать с острова в более комфортную для себя обстановку. «Я не хочу тебя им отдавать», — признался ей в ответ друг, отметив, что желает для нее самого лучшего. Вечер завершился неожиданно — после заката телеведущая анонсировала свой сюрприз, которым стало появление Анны Козловой, самой молодой претендентки в невесты Тимура. Смущаясь, девушка прочитала стихотворение собственного сочинения о пылких чувствах, которые, по мнению шоумена, так и не смогла претворить в жизнь.

«Меня расстраивает, что ничего не происходит, но и ребята для этого ничего не делают. Хочется чувствовать себя девочкой, а не учительницей», — отметила Ольга на церемонии выбора. «Есть такие элементарные вещи, как забота и внимание. И это говорит о симпатии», — услышал от телеведущей Роман Гриценко, но получил возможность продолжить дальнейшее участие. Сергея Коробкова Ольга вызвала на личный разговор, где призналась, что пришло время открыть коробку, которую он вручил ей в одном из первых выпусков. Для баскетболиста это означало его уход из проекта. Тимур принял решение попрощаться с Аней.

Следите за новыми выпуска реалити-шоу «План Б» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.

Фото и видео: Instagram

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