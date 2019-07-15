«Я не хочу быть ни на кого похожей»: Глафира Тарханова отстаивает свое право быть неповторимой

Instagram Глафиры Тархановой похож на красивый фотоальбом – актриса часто принимает участие в модных съемках и делится с подписчиками итоговыми кадрами. Под одним из последних постов звезда театра и кино порассуждала на тему внешности: «Я не узнаю сама себя на этой фотографии. Мне часто пишут, что я на кого-то похожа: на сестру, подругу или "на меня"... прилагается фотография симпатичной девушки… Видимо, порой, мы задаем вопрос, предполагая только определенный приятный ответ… Наверное, ожидаемый: «Круто! Мы близнецы!! Давай дружить!!!»» …Но когда это происходит с завидной регулярностью… Во мне это вызывает совсем другую реакцию… Я НЕ хочу быть ни на кого похожей, мы все такие разные и прекрасные в этом многообразии!!! Я теряюсь и не знаю как отвечать…».
«Иногда, я рассматриваю людей в метро. На сиденье напротив оказываются рядом такие разные люди...дело не только в цвете кожи, волос, в разрезе глаз...у них ВСЁ разное, и эта индивидуальность уникальна!!! Может, свой отпечаток откладывает профессия?!
В творческой, актерской среде, особенно ценно быть неповторимым, а то утвердят не тебя, а ту другую похожую.
⛔А еще, меня как-то толкнули локтем в бок: «ХА! ТЫ НА ОДНУ АКТРИСУ ПОХОЖА! ХА! ТЕБЯ, ПРЯМ, НА КОНКУРС ДВОЙНИКОВ НАДО ПОСЛАТЬ!!» ❔Вы похожи на «…»
✔Что отвечать?
✔Зачем это писать, чтобы что?
✔А всем ли девушкам прелестницам нравится, когда их сравнивают с кем-то из телевизора???🤦 😬😀 Не посылайте меня на конкурс двойников!!! пожалуйста😆», — подытожила Глафира.
«В плане сравнения, я спокойно отношусь, когда меня с кем- то сравнивают», «Ответственно заявляю - абсолютно ни на кого не похожа», «Согласна с вами. Мне в юности тоже часто говорили, что я на кого-то похожа. Ничего хорошего это не вызывает. Какое - то чувство обезличенности и раздражение. Мы все уникальны и единственны…», «Глафира, не слушайте ни кого. Вы уникальны и неповторимы. И очень женственны и красивы», «Вы мне симпатичны тем, что ни на кого не похожи.. Яркая индивидуальность!!!», «А мне кажется,что наоборот, Вы какая-то особенная,совершенно не похожая на других))🤗Яркая,выделяющаяся из толпы, запоминающаяся👍Будто бы из какой-то другой эпохи😊😊 Харизма и обаяние - за гранью возможного!» — пишут Глафире фолловеры.
А вам нравится Глафира Тарханова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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