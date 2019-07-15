«Я не хочу быть ни на кого похожей»: Глафира Тарханова отстаивает свое право быть неповторимой

«Иногда, я рассматриваю людей в метро. На сиденье напротив оказываются рядом такие разные люди...дело не только в цвете кожи, волос, в разрезе глаз...у них ВСЁ разное, и эта индивидуальность уникальна!!! Может, свой отпечаток откладывает профессия?!

В творческой, актерской среде, особенно ценно быть неповторимым, а то утвердят не тебя, а ту другую похожую.

⛔А еще, меня как-то толкнули локтем в бок: «ХА! ТЫ НА ОДНУ АКТРИСУ ПОХОЖА! ХА! ТЕБЯ, ПРЯМ, НА КОНКУРС ДВОЙНИКОВ НАДО ПОСЛАТЬ!!» ❔Вы похожи на «…»

✔Что отвечать?

✔Зачем это писать, чтобы что?

✔А всем ли девушкам прелестницам нравится, когда их сравнивают с кем-то из телевизора???🤦 😬😀 Не посылайте меня на конкурс двойников!!! пожалуйста😆», — подытожила Глафира.