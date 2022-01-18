«Я не буду выходить замуж»: Светлана Бондарчук раскрыла секрет своей свадьбы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
53-летняя Светлана Бондачук рассказала, что ее свадьба с Сергеем Харченко могла не состоятся. Пара поженилась в августе 2020 года. Влюбленные расписались в Гагаринском загсе Москвы. Но, как оказалось, без помощи Ляйсан Утяшевой модель бы так и не решилась на брак.
«Мы с Сережей на самом деле расписались из-за Ляйсан и Паши. Я просто сказала мужу, что хочу расписаться 15 августа. Интуиция! Это была какая-то уникальная дата. Мы не могли подать заявление. Нам ответили, что уже поздно, предложили 17-е число. Я тогда сказала, что не буду выходить замуж. Рассказала все Лясе. «Подожди, я сейчас все решу», — заявила тогда Ляйсан и позвонила кому-то. И вот нам говорят — приходите », — вспомнила забавную историю Светлана.
пресс-служба
пресс-служба
После приятных воспоминаний звезды договорились вместе отметить годовщины браков. Светлана предложила Ляйсан провести свою 5 годовщину, а Ляйсан попросила Светлану организовать 10-летие их брака с Павлом Волей.
Кроме того, во время беседы Светлана рассказала, что столкнулась с буллингом в школе, а также показала свою первую модельную фотографию, которую никто до этого не видел.
«В детстве мне сильно доставалось. В школе травили за оригинальный вид. Я не понимала, что я симпатичная. Я была высокая, худая, у меня не росла грудь, не росла попа», — пожаловалась модель, но добавила, что внутренняя уверенность в себе у нее была очень сильна. Бабушка Светланы записала ее на модельный конкурс в Москве. Ее заметила работница модельного агентства. Однако, не все у юной девушки получилось. «Сейчас бы сказали — какая необычная модель, такая самобытная. А тогда были правила, как модель должна двигаться. Это был другой мир», — поделилась воспоминаниями Светлана.
Фото: GlobalLookPress, Instagram