«Я не боюсь»: певица Нюша рассказала о трудностях на пути к личному счастью
Состоялась долгожданная премьера клипа Нюши «Я не боюсь».
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Поклонники 27-летней певицы Нюши долго ждали этого дня. И вот они наконец увидели клип, в тизерах к которому их любимица демонстрировала накачанное тело и томный взгляд.
«Мой клип иллюстрирует то, что происходит внутри каждого из нас, когда мы находимся в поисках любви... Этот путь не всегда прост! После неудачных попыток нам сложно начинать заново и доверять. Но я уверена, что нужно пытаться снова и снова, пока ты не встретишь настоящую любовь», — пояснила артистка под публикацией.
В клипе звездочка предстала в дерзком и сексуальном образе инопланетянки, отчаянно ищущей любви.
Менее чем за сутки видеоклип набрал уже 150 тысяч просмотров. «Песня супер», «Нюша - как всегда СУПЕР !! Клип с Песней просто Бомба !! Красотка», «Божественно», «Это шедевр», — пишут восхищенные поклонники таланта певицы.
Слова и музыку Нюша написала сама, режиссером видео стал Сергей Солодкий, продюсерами — Владимир и Оксана Шурочкины.
Фото: Instagram