Состоялась долгожданная премьера клипа Нюши «Я не боюсь».

Поклонники 27-летней певицы Нюши долго ждали этого дня. И вот они наконец увидели клип, в тизерах к которому их любимица демонстрировала накачанное тело и томный взгляд.

«Мой клип иллюстрирует то, что происходит внутри каждого из нас, когда мы находимся в поисках любви... Этот путь не всегда прост! После неудачных попыток нам сложно начинать заново и доверять. Но я уверена, что нужно пытаться снова и снова, пока ты не встретишь настоящую любовь», — пояснила артистка под публикацией.

В клипе звездочка предстала в дерзком и сексуальном образе инопланетянки, отчаянно ищущей любви.