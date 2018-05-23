«Я мятежная и сексуальная красавица»: 57-летняя Малышева расхвалила свой фотопортрет

На днях в эфир Первого канала вышел очередной эпизод проекта «Жить здорово!», героиней которого стала фотограф и дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина. В студии были развешены известные фотопортреты авторства этой женщины, и на одном из них изображена ведущая шоу Елена Малышева.

«Вот это мой любимый портрет, – отметила теледива. – Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?»