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«Я мятежная и сексуальная красавица»: 57-летняя Малышева расхвалила свой фотопортрет

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Елена Малышева
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Ведущая шоу «Жить здорово!» заявила, что она в восторге от собственного портрета авторства Екатерины Рождественской.

На днях в эфир Первого канала вышел очередной эпизод проекта «Жить здорово!», героиней которого стала фотограф и дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина. В студии были развешены известные фотопортреты авторства этой женщины, и на одном из них изображена ведущая шоу Елена Малышева.

«Вот это мой любимый портрет, – отметила теледива. – Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?»

Зрители поддержали Елену аплодисментами. «Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно», – сказала Малышева, обозначив основную тему передачи. По мнению ведущей, Екатерина «тонко чувствует игру света и создает невероятные произведения искусства».

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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