Аня из сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» рассказала, как избавляется от лишнего веса.

Не так давно поклонники сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» смогли посмотреть второй сезон. Съемки проходили в Соединенных Штатах Америки. Как оказалось, этот опыт негативно отразился на съемочной команде.

«Это был ад! В США везде фастфуд. Все актеры быстро поправились, а я особенно. Каждый день говорила себе: "Вот сегодня точно не буду ничего есть", — но к вечеру всех моих обещаний как не бывало», — рассказала актриса Кристина Казинская в интервью сайту WMJ.

Самым любимым ее блюдом на гастролях были гамбургеры. «Поправилась так, что костюмы на мне еле застегивались. Так что сейчас приходится себя жестко контролировать и кушать по чуть-чуть. В противном случае я моментально набираю лишние килограммы», — пожаловалась она.

После изматывающих съемок Кристина взяла творческий отпуск, чтобы правильно питаться и полностью восстановить здоровье. Актриса пьет не менее двух литров воды в день, прыгает с парашютом, проводит время с друзьями, по возможности следит за диетой: «Стараюсь правильно питаться, маленькими порциями. В моем рационе обязательно присутствуют супы. Чем больше — тем лучше. Ну и никакой еды после 18:00».

А вот со спортом звезда сериалов не дружит: «Бывает, раз в неделю могу устроить пробежку, потом чувствую такую гордость, что обещаю себе бегать каждый день. В итоге следующий раз наступает где-то через год примерно».

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Фото: instagram