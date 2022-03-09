«Я мечтала вернуться»: Кейт Уинслет назвала причину долгого перерыва в съемках в кино
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Фото: Global Look Press
Специально для Variety голливудская звезда рассказала, почему в ее жизни наступила точка невозврата, после которой невозможно продолжать работать и вести активный образ жизни. Уход актрисы из кино на долгое время встревожил поклонников. Одни были уверены, что актриса больна или беременна, а другие подумали, что у нее конфликты в семье. Одна ни те, ни другие сплетни не стали правдивыми. Кейт призналась, что ей просто была необходима перезагрузка. С 2019 года актриса фильма «Титаник» активно снималась в сериале «Мейр из Исттауна». В этой картине она приняла участие как в роли актрисы, так и в роли продюсера. Постоянные съемочные дни, стресс и напряжение привели актрису к истощению. Она все меньше отдыхала и совсем не проводила время с семьей и наедине с собой.
«В прошлом году я взяла отпуск, чтобы побыть с близкими и оправиться от съемок. Было приятно немного перезагрузиться. Главное правило — нельзя работать без отдыха. Во время съемок "Мейр из Исттауна" я очень устала, это было сложно», — поделилась звездная актриса. После долгого отпуска, который Кейт провела с семьей, женщина запаслась силами и готова приступать к любимой работе. «Для актера нет ничего лучше, чем находиться на съемочной площадке с коллегами. У меня так много планов на этот год, скорее бы все реализовать», — добавила Уинслет в интервью Variety.
Фото и видел: Global Look Press, Passion.ru