«Я мечтала вернуться»: Кейт Уинслет назвала причину долгого перерыва в съемках в кино

Специально для Variety голливудская звезда рассказала, почему в ее жизни наступила точка невозврата, после которой невозможно продолжать работать и вести активный образ жизни. Уход актрисы из кино на долгое время встревожил поклонников. Одни были уверены, что актриса больна или беременна, а другие подумали, что у нее конфликты в семье. Одна ни те, ни другие сплетни не стали правдивыми. Кейт призналась, что ей просто была необходима перезагрузка. С 2019 года актриса фильма «Титаник» активно снималась в сериале «Мейр из Исттауна». В этой картине она приняла участие как в роли актрисы, так и в роли продюсера. Постоянные съемочные дни, стресс и напряжение привели актрису к истощению. Она все меньше отдыхала и совсем не проводила время с семьей и наедине с собой.