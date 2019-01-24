«Я мама-перфекционистка»: МакSим показала подросшую старшую дочку на обложке журнала

Не так давно МакSим удивила поклонников заявлением, что она решила на время уйти из профессии и посвятить время отдыху и восстановлению после болезни. Но в недавнем интервью выяснилось, что это лишь часть правды — Марина (настоящее имя артистки, — прим. ред.) поняла, что ей нужно больше времени проводить с дочерьми, 9-летней Сашей и 4-летней Машей.
«Когда родились дочки, стало очевидно, что двух недель отдыха катастрофически мало. Я не успевала с девочками в достаточной мере пообщаться. Я старалась время выкраивать, но все равно чувствовала, что многое упускаю. И поэтому я взяла тайм-аут и почти год оставалась только мамой», — призналась МакSим в интервью журналу «Теленеделя», обложку которого украсила вместе со старшей дочкой.
Также Марина Максимова рассказала о своих отношениях с малышками: «Дети взрослеют очень быстро. И это не расхожая фраза, а истина. И чем старше они становятся, тем больше внимания им нужно. Сколько от мамы требуется усилий, чтобы научиться принимать их такими, какие они есть. Мне эта наука далась нелегко. Я перфекционист. И в профессии такая была».
МакSим опубликовала эту свежую обложку и анонс интервью в своем микроблоге, и поклонники поддержали ее и в свою очередь поделились опытом баланса семьи и работы. А у вас как это получается?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram