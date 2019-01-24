logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я мама-перфекционистка»: МакSим показала подросшую старшую дочку на обложке журнала

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

МакSим со старшей дочерью Сашей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя певица дала большое интервью о семейной жизни и возвращении на сцену.

Не так давно МакSим удивила поклонников заявлением, что она решила на время уйти из профессии и посвятить время отдыху и восстановлению после болезни. Но в недавнем интервью выяснилось, что это лишь часть правды — Марина (настоящее имя артистки, — прим. ред.) поняла, что ей нужно больше времени проводить с дочерьми, 9-летней Сашей и 4-летней Машей.

«Когда родились дочки, стало очевидно, что двух недель отдыха катастрофически мало. Я не успевала с девочками в достаточной мере пообщаться. Я старалась время выкраивать, но все равно чувствовала, что многое упускаю. И поэтому я взяла тайм-аут и почти год оставалась только мамой», — призналась МакSим в интервью журналу «Теленеделя», обложку которого украсила вместе со старшей дочкой.

Также Марина Максимова рассказала о своих отношениях с малышками: «Дети взрослеют очень быстро. И это не расхожая фраза, а истина. И чем старше они становятся, тем больше внимания им нужно. Сколько от мамы требуется усилий, чтобы научиться принимать их такими, какие они есть. Мне эта наука далась нелегко. Я перфекционист. И в профессии такая была».

МакSим опубликовала эту свежую обложку и анонс интервью в своем микроблоге, и поклонники поддержали ее и в свою очередь поделились опытом баланса семьи и работы. А у вас как это получается?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Теги

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа