«Я мама-перфекционистка»: МакSим показала подросшую старшую дочку на обложке журнала

Не так давно МакSим удивила поклонников заявлением, что она решила на время уйти из профессии и посвятить время отдыху и восстановлению после болезни. Но в недавнем интервью выяснилось, что это лишь часть правды — Марина (настоящее имя артистки, — прим. ред.) поняла, что ей нужно больше времени проводить с дочерьми, 9-летней Сашей и 4-летней Машей.

«Когда родились дочки, стало очевидно, что двух недель отдыха катастрофически мало. Я не успевала с девочками в достаточной мере пообщаться. Я старалась время выкраивать, но все равно чувствовала, что многое упускаю. И поэтому я взяла тайм-аут и почти год оставалась только мамой», — призналась МакSим в интервью журналу «Теленеделя», обложку которого украсила вместе со старшей дочкой.