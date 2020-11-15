«Я люблю тебя и верю в тебя»: Алика Смехова нежно поздравила сына с 13- летием

Алика находится в потрясающей форме. Многие поклонники звезды сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» даже не догадываются, что она воспитывает двух сыновей, младшему из которых сегодня исполнилось 13 лет.

Певица опубликовала умилительное видео с подборкой из фотографий Макара. На них она показала мальчика в детстве, а также похвасталась тем, каким красавчиком-парнем он вырос.

«Пронеслись эти годы так же быстро как и эта минутная ретроспектива. С днём рождения,сыночек! Спасибо,что выбрал меня своей мамой. Люблю тебя и верю в тебя», — написала артистка.