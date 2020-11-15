«Я люблю тебя и верю в тебя»: Алика Смехова нежно поздравила сына с 13- летием
Фото: @alika_smekhova / Instagram
Алика находится в потрясающей форме. Многие поклонники звезды сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» даже не догадываются, что она воспитывает двух сыновей, младшему из которых сегодня исполнилось 13 лет.
Певица опубликовала умилительное видео с подборкой из фотографий Макара. На них она показала мальчика в детстве, а также похвасталась тем, каким красавчиком-парнем он вырос.
«Пронеслись эти годы так же быстро как и эта минутная ретроспектива. С днём рождения,сыночек! Спасибо,что выбрал меня своей мамой. Люблю тебя и верю в тебя», — написала артистка.
Пользователи Сети адресовали комплименты и поздравления звездной семье.
«Мамино счастье», «Здоровья Макару! Счастья и благополучия вашей семье», «С праздником вас, вы замечательная семья», «Классная парочка, сплошное загляденье за вами наблюдать», «Алика, поздравляю! Макару успехов во всем, радостей и прекрасных открытий», «Гордость родителей», «От всей души поздравляю вас, пускай сбываются все мечты и желания», — написали в комментариях под публикацией.
Фото и видео: @alika_smekhova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!