«Я люблю тебя безмерно»: Резо Гигинеишвили трогательно поздравил старшую дочь с 13-летием

«Повезло мне , я - отец этой красотки. Марусе - 13! Помню, когда Маруся родилась , я мчал в палату увидеть её и от волнения надел бахилы на голову))), думал что это шапка. Наша первая встреча началась со смеха. Весь медперсонал смеялся над твоим отцом. Я был очень молод и растерян. Уверенности мне придала ты , ты мне улыбнулась и я понял, что первый раз в жизни стал отцом. Мария Ревазовна , люблю тебя безмерно! Ты моя гордость и радость, самая романтичная особа в моей жизни! Мечтательная, Нежная и при этом вспыльчивая Грузинка ! Мария Ревазовна, ты уже teenager ! Бери с собой все яркое , весёлое , тёплое из детства и смело иди вперёд , ничего не бойся ! Папа всегда рядом !!!с днём рождения моя крошка !!!!», - написал послание Резо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).