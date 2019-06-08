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«Я люблю тебя безмерно»: Резо Гигинеишвили трогательно поздравил старшую дочь с 13-летием

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резо Гигинеишвили с дочерью Машей

Фото: Instagram
Режиссер также опубликовал детские фотографии Маши.

Старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке с певицей Анастасией Кочетковой, исполнилось 13 лет. Любящий отец в этот знаменательный день написал трогательное признание в любви к Марусе и вспомнил, как торопился в роддом, чтобы впервые увидеть дочь.

Резо с Машей

Фото: Instagram

«Повезло мне , я - отец этой красотки. Марусе - 13! Помню, когда Маруся родилась , я мчал в палату увидеть её и от волнения надел бахилы на голову))), думал что это шапка. Наша первая встреча началась со смеха. Весь медперсонал смеялся над твоим отцом. Я был очень молод и растерян. Уверенности мне придала ты , ты мне улыбнулась и я понял, что первый раз в жизни стал отцом. Мария Ревазовна , люблю тебя безмерно! Ты моя гордость и радость, самая романтичная особа в моей жизни! Мечтательная, Нежная и при этом вспыльчивая Грузинка ! Мария Ревазовна, ты уже teenager ! Бери с собой все яркое , весёлое , тёплое из детства и смело иди вперёд , ничего не бойся ! Папа всегда рядом !!!с днём рождения моя крошка !!!!», - написал послание Резо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Какое шикарное и трогательное поздравление от папы! Про бахилы очень смешно»,

«Здоровья,счастья и всех благ»,

«Папина принцесса. такая красавица! Поздравляю вас»,

«Какие словаааа, Резо. Поздравляю с такой дочкой красавицей !!!», - поздравили подписчики.

Резо с детьми

У Резо Гигинеишвили всего трое детей. Старшая Мария и младшие – 8-летняя Нина и 6-летний Иван. Их мать – актриса Надежда Михалкова. Кстати, младшие дети Резо родились в один день, но с разницей в два года. Гигинеишвили обожает детей и проводит с ними все свободное время. в Instagram режиссер регулярно публикует фото и видео с наследниками.

Резо Гигинеишвили и Яна Чурикова

А вы бы хотели иметь много детей?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press

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