«Я люблю тебя безмерно»: Резо Гигинеишвили трогательно поздравил старшую дочь с 13-летием

Старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке с певицей Анастасией Кочетковой, исполнилось 13 лет. Любящий отец в этот знаменательный день написал трогательное признание в любви к Марусе и вспомнил, как торопился в роддом, чтобы впервые увидеть дочь.
Фото: Instagram
«Повезло мне , я - отец этой красотки. Марусе - 13! Помню, когда Маруся родилась , я мчал в палату увидеть её и от волнения надел бахилы на голову))), думал что это шапка. Наша первая встреча началась со смеха. Весь медперсонал смеялся над твоим отцом. Я был очень молод и растерян. Уверенности мне придала ты , ты мне улыбнулась и я понял, что первый раз в жизни стал отцом. Мария Ревазовна , люблю тебя безмерно! Ты моя гордость и радость, самая романтичная особа в моей жизни! Мечтательная, Нежная и при этом вспыльчивая Грузинка ! Мария Ревазовна, ты уже teenager ! Бери с собой все яркое , весёлое , тёплое из детства и смело иди вперёд , ничего не бойся ! Папа всегда рядом !!!с днём рождения моя крошка !!!!», - написал послание Резо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Какое шикарное и трогательное поздравление от папы! Про бахилы очень смешно»,
«Здоровья,счастья и всех благ»,
«Папина принцесса. такая красавица! Поздравляю вас»,
«Какие словаааа, Резо. Поздравляю с такой дочкой красавицей !!!», - поздравили подписчики.
У Резо Гигинеишвили всего трое детей. Старшая Мария и младшие – 8-летняя Нина и 6-летний Иван. Их мать – актриса Надежда Михалкова. Кстати, младшие дети Резо родились в один день, но с разницей в два года. Гигинеишвили обожает детей и проводит с ними все свободное время. в Instagram режиссер регулярно публикует фото и видео с наследниками.
А вы бы хотели иметь много детей?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press
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