«Я лечу, а не улетаю»: Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России

Утром 2 марта стало известно, что Ксения Собчак вместе с семьей улетает из России. Эта новость породила много слухов, однако телеведущая их сразу же опровергла. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак призналась, что действительно улетает, но не с целью эмигрировать. Она отметила, что эта поездка связана с запланированным отдыхом в связи с каникулами сына Платона. «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка в школе каникулы и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять)». Журналистка сразу же объяснилась с поклонниками и заявила, что не собирается бросать Родину ни при каких обстоятельствах: «Я русская, я гражданка России. Я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт».