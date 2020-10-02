«Я ль на свете всех милее»: Тина Канделаки сравнила себя с Пенелопой Круз
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru
Звезда выложила видео, на котором противопоставляет себя заморской актрисе, и шутливо уточняет, кто из них милее.
«Свет мой, зеркальце, скажи — да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее? Или Пенелопа Крус?)», пишет Тина.
Подписчики заявили, что звезды очень похожи, и даже предложили Канделаки еще одну знаменитость-«сестричку» – Сальму Хайек.
«Зеркальце молвило в ответ: " А как же Сальма Хайек"😊 Вы, конечно, же»
Поклонники заверили телеведущую, что она ничем не хуже своей заморской коллеги, и даже отличается большим обаянием, выглядит интереснее.
«Похожи невероятно 😱вы красивая женщина !!!», «В детстве я всегда думала, что это одна и та же девушка», «Каждая прекрасна по-своему👏а главное, обе сумели раскрыть в себе изюминку и показать миру😍», «Тиночка ты милая,красивая и единственная такая», «Конечно Тина, она наша)) а Пенелопа заморская», «Офигенно😳 раньше не замечала, как вы похожи», — пишут подписчики.
Некоторые, однако, посчитали, что Тине не стоит сравнивать себя с Пенелопой. «Нашла с кем сравниваться!», «Не сравнивайте себя с Пенелопой Крус!Для Вас -Это проигрышная тема», «Крус в курсе, что похожа на вас?!».
В своем микроблоге в Instagram Тина делится с подписчиками моментами из своей жизни и работы, а также часто спрашивает мнения подписчиков по разным вопросамю
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки
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