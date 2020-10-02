«Я ль на свете всех милее»: Тина Канделаки сравнила себя с Пенелопой Круз

Звезда выложила видео, на котором противопоставляет себя заморской актрисе, и шутливо уточняет, кто из них милее.

«Свет мой, зеркальце, скажи — да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее? Или Пенелопа Крус?)», пишет Тина.

Подписчики заявили, что звезды очень похожи, и даже предложили Канделаки еще одну знаменитость-«сестричку» – Сальму Хайек.

«Зеркальце молвило в ответ: " А как же Сальма Хайек"😊 Вы, конечно, же»