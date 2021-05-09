«Мне было очень больно»: Ольга Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

Несколько дней назад телеведущая и певица Ольга Бузова взбудоражила сеть новостями о госпитализации. Четверо суток звезда «Дома-2» находилась в больнице, – все это время подписчики требовали подробностей. Но Ольга не торопилась описывать причины попадания в клинику, отметив только то, что 5 мая перенесла операцию и долго не могла отойти от наркоза.

И вот, наконец, телеведущая обрадовала фанатов новостью о выписке, продемонстрировав в личном блоге радость возвращения в утопающую цветами квартиру.

В это время в сети недоумевали, почему звезда не рассказывает о своих проблемах, показывая лишь селфи из палаты. Подписчики буквально затравили семью певицы вопросами о состоянии Ольги. Многим даже показалось, что родные не в курсе госпитализации Бузовой. Все потому что мать звезды сказала журналистам, что ничего не знает, а младшая сестра Анна Бузова в своем личном блоге не осветила информацию о певице.

«Так, а теперь по факту. Я хотела все тщательно скрыть, потому что в последнее время стала суеверной. Но неужели вы думаете, что моя семья и моя команда были не в курсе моей госпитализации? Пятого мая в 09:00 я написала сообщения папе, маме, сестренке, — сказала, что меня повезли». – рассказала Ольга в видеообращении подписчикам.

Звезда отметила, что родственники узнали все самыми первыми, но Бузова предпочла справиться со своими проблемами сама. «Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят. Как выяснилось, злых людей, которые с удовольствием бросят в тебя камень, очень много. Мама с первого дня собиралась приехать, чтобы держать меня за руку, папа тоже предлагал. Но когда мне совсем плохо, я никого не хочу видеть. Я три дня тяжело отходила от наркоза». – делится Ольга.