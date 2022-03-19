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«Я хотела сделать шоу»: Волочкова призналась, что никогда не состояла в браке со Вдовиным

Анастасия Волочкова призналась, что ее брак с Игорем Вдовиным был постановочным. Молодожены даже не дошли до ЗАГСа. В 2007 году Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли пышную свадьбу. Как оказалось все это было лишь шоу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова артистка балета, танцовщица

Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!», — призналась балерина в интервью «Радио Комсомольская правда»

Роскошное торжество влетело мужу балерины в копеечку и поражало своей романтикой и оригинальностью - молодожены катались по Москве на настоящей карете и даже летали на воздушном шаре. Свадьбу бизнесмена Игоря Вдовина и прима-балерины праздновали два дня - в Москве и Санкт-Петербурге. Бюджет свадьбы, по неофициальной информации, составил около 1,5 млн. евро.

Однако “брак” не продлился долго. Новость о том, что образцово-показательный брак известной балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина дал трещину, стремительно разлетелась по интернету.

После ужина в одном из ресторанов Игорь объявил, что снял себе отдельную квартиру и добавил: "Мы должны расстаться, нам с тобой не по судьбе". "У меня все задрожало внутри, меня бросило в жар, я заплакала. Не могла, не хотела верить в то, что только что услышала из уст Игоря, моего любимого человека", - вспоминает Волочкова.

Фото и видео: Комсомольская Правда/Global Look Press, Вадим Тараканов/Global Look Press, Павел Кашаев/Global Look Press

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