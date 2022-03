«Я хотела сделать шоу»: Волочкова призналась, что никогда не состояла в браке со Вдовиным

Однако “брак” не продлился долго. Новость о том, что образцово-показательный брак известной балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина дал трещину, стремительно разлетелась по интернету.

После ужина в одном из ресторанов Игорь объявил, что снял себе отдельную квартиру и добавил: "Мы должны расстаться, нам с тобой не по судьбе". "У меня все задрожало внутри, меня бросило в жар, я заплакала. Не могла, не хотела верить в то, что только что услышала из уст Игоря, моего любимого человека", - вспоминает Волочкова.

