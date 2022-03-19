«Я хотела сделать шоу»: Волочкова призналась, что никогда не состояла в браке со Вдовиным
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!», — призналась балерина в интервью «Радио Комсомольская правда»
Роскошное торжество влетело мужу балерины в копеечку и поражало своей романтикой и оригинальностью - молодожены катались по Москве на настоящей карете и даже летали на воздушном шаре. Свадьбу бизнесмена Игоря Вдовина и прима-балерины праздновали два дня - в Москве и Санкт-Петербурге. Бюджет свадьбы, по неофициальной информации, составил около 1,5 млн. евро.
Однако “брак” не продлился долго. Новость о том, что образцово-показательный брак известной балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина дал трещину, стремительно разлетелась по интернету.
После ужина в одном из ресторанов Игорь объявил, что снял себе отдельную квартиру и добавил: "Мы должны расстаться, нам с тобой не по судьбе". "У меня все задрожало внутри, меня бросило в жар, я заплакала. Не могла, не хотела верить в то, что только что услышала из уст Игоря, моего любимого человека", - вспоминает Волочкова.
Фото и видео: Комсомольская Правда/Global Look Press, Вадим Тараканов/Global Look Press, Павел Кашаев/Global Look Press