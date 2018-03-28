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«Я хочу стать великой в этой стране»: дочь Хакамады рассказала, как живет и о чем мечтает

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Елена Малышева и Мария Сиротинская
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Синдром Дауна не мешает дочери публициста Ирины Хакамады Марии Сиротинской вести активный образ жизни. На днях она появилась в студии шоу «Жить здорово!» и поделилась своими планами на будущее.

В недавнем выпуске программы «Жить здорово!» ее ведущая Елена Малышева решила обсудить непростую тему синдрома Дауна и доказать родителям «солнечных» малышей, что этот диагноз — не приговор. Она пригласила в студию 20-летнюю дочь Ирины Хакамады Марию.

На съемки девушка приехала без знаменитой мамы и держалась очень уверенно. «Я хочу стать знаменитой, как моя мама. Я хочу строить карьеру и стать великой в этой стране», — заявила она.

Мария сообщила, что с детства знает о своем недуге, и поблагодарила маму, что та решилась на такой шаг. «Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили», — обратилась к общественности Мария Сиротинская.

Напомним, дочь Хакамады не так давно приняла предложение руки и сердца от бойфренда Влада Ситдикова, который тоже живет с синдромом Дауна, и готовится к свадьбе.

Фото: Global Look Press, Instagram

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