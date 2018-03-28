«Я хочу стать великой в этой стране»: дочь Хакамады рассказала, как живет и о чем мечтает

В недавнем выпуске программы «Жить здорово!» ее ведущая Елена Малышева решила обсудить непростую тему синдрома Дауна и доказать родителям «солнечных» малышей, что этот диагноз — не приговор. Она пригласила в студию 20-летнюю дочь Ирины Хакамады Марию.

На съемки девушка приехала без знаменитой мамы и держалась очень уверенно. «Я хочу стать знаменитой, как моя мама. Я хочу строить карьеру и стать великой в этой стране», — заявила она.