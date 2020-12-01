«Я изменяла»: Оксана Лаврентьева рассказала о бурной молодости до брака с писателем Цыпкиным

В разговоре с Агатой Муцениеце Оксана Лаврентьева рассказала, как долго шла к своему настоящему счастью. Она не стала вдаваться в подробности всех романов, которые случались у нее в жизни, но призналась, что поклонников у нее всегда было достаточно. «У меня всегда в резерве было человек 10, кому я могла всегда позвонить, если что», — откровенно рассказала она, добавив, что сейчас необходимость в резерве отпала.

«Я абсолютно счастливый человек. Я уверена, что развелась с Антоном (банкиром Антоном Шпаком, — прим. ред.), чтобы встретить Сашу», — поделилась она мыслями.

Брак Оксаны Лаврентьевой со Шпаком длился три года, и расстались они по обоюдному согласию. «Я поняла, что не чувствую себя так, как хотела бы чувствовать себя в браке. Например, как сейчас, — с улыбкой рассказала модель и бизнесвумен. — Мы решили не разрывать отношения резко. Помню, что решение о разводе приняли в марте, но сразу оговорили, что разъедемся в августе. А бумажка о разводе пришла еще через год».

Друзья пары не верили, что можно расстаться просто из-за того, что угасли чувства. «Меня постоянно спрашивали, почему мы разводимся. "Ты кого-то нашла или он?", — постоянно слышала я вопросы. Но измен не было», — поделилась Оксана, добавив, что измену в браке она и вовсе не простила бы.

«Да я сама изменяла однажды. У меня был роман с двумя Сашами — лучшими друзьями. Я была уверена, что люблю обоих, — разоткровенничалась героиня выпуска. — Но я поняла, что изменять неудобно — надо все время врать, это причиняет много боли тому человеку, которому изменяют, и вообще это кармически неправильно».

Оксана рассказала, что когда начинала отношения с Александром Цыпкиным, они сразу договорились — никаких измен. «Мы до брака не были праведными людьми, но условились строить семью на честности. Я не прощу измену, как бы я ни любила. Если какая-то поклонница опоит его таблетками, как Тарзана, изнасилует, а потом выложит в Сеть, конечно, мне его будет жалко, но разведусь. Не прощу такого, не надо было, значит, общаться с фанатками», — резюмировала Лаврентьева.