logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я испортила отношения с мамой в пух и прах»: Милана Кержакова и ее сын оказались жертвами раздела имущества

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Миланы Кержаковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Милана Кержакова откровенно поговорила с Ксенией Собчак.

Сегодня на сайте журнала L’Officiel было опубликовано интервью с Миланой Кержаковой. Она откровенно поговорила с Ксенией Собчак о том, в какой сложной ситуации оказалась и рассказала, что близкие отказались от общения с ней из-за публичных признаний в Сети.

«Выступать с таким признанием было очень страшно, потому что было ощущение, будто я совершила какое-то криминальное действие, пошла против закона, против общественной морали. Не знала, как на это отреагирует общественность, что они про меня скажут. Я испортила отношения со своей мамой в пух и прах — больше мы с ней не разговариваем, не общаемся», — пожаловалась дочь погибшего политика.

Пока Милана проходила лечение в клинике (молодая мама призналась, что ее зависимость длилась всего два месяца, и от нее она избавилась полностью), мама вела ее дела. После возвращения женщина поняла, что все зашло слишком далеко и стороны не смогут договориться полюбовно.

«Сейчас речь идет о том, чтобы мы с Сашей подписали мировое соглашение, которое касается денег. Деньги аккумулировались на моих счетах. Мы хотели подписать мировое соглашение о том, что часть достанется ему, а часть — мне. И это должен был быть первый шаг в нашем длительном диалоге с ним. Сначала мы подписываем это соглашение, потом я еду в клинику, когда возвращаюсь, начинаю социализироваться, работать, больше времени проводить с ребенком (сейчас я провожу время с сыном только в присутствии Саши). Мама же против этого, потому что все деньги я перевела на ее счета», — рассказала Милана.

Сумма, о которой идет речь, велика. «Мне остается порядка двух миллионов (по всей видимости, речь идет о долларах США, — Прим.ред.). Остальное переходит Саше, и это примерно равные части», — сообщила Милана. Ранее, по ее информации, речь шла о соотношении 3:1 в пользу Кержакова — в таком случае сын без вопросов остался бы с мамой, но стороны не были согласны на такой исход.

Чем завершится ситуация — неизвестно. Пожелаем семье, чтобы в ней восторжествовала справедливость и ребенок не пострадал.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни