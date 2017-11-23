«Я грандиозно люблю его»: Анастасия Волочкова заговорила о чувствах к бывшему избраннику

Отметим, что в конце минувшего года Анастасия Волочкова призналась в трехлетнем романе с известным бизнесменом: «Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину... Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил.. МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой! А сколько было тех, кто мешал нашему счастью!!!! Потому что ЕГО не прощают..». Отношения с Керимовым начались на пике карьеры балерины в Мариинском театре.

Фото: instagram