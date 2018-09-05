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«Я готова на все»: Наталья Бардо рассказала о работе в кино

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Бардо

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Звезда сериала «Улетный экипаж» рассказала, на что готова пойти ради роли.

На днях на телеканале СТС стартовал второй сезон сериала «Улетный экипаж». Актриса Наталья Бардо, блестяще исполнившая роль пилота Полины Овечкиной, рассказала порталу WMJ.ru о съемках в кино и планах на будущее.

Во время подготовки к съемкам первого сезона «Улетного экипажа» Наталье Бардо пришлось сесть за штурвал авиастимулятора. По словам актрисы, ради хорошей роли она готова на многое: «Скажем так, если проект сомнительный, я не готова красить волосы, экстремально стричься, набирать массу лишних кило и худеть до истощения. Но если проект действительно достойный, то, пожалуй, готова на все».

При этом, Наталья отмечает, что в ее договоре прописан отказ от съемок в стиле ню: «У меня, например, в договоре прописано, что я не снимаюсь обнаженной или в нижнем белье. Но бывает и такое, что ту или иную сцену режиссер решает снять с голой актрисой в кадре. Тогда надо понимать, для чего это, зачем и почему. Главное, чтобы цель оправдывала средство». В мечтах Натальи Бардо — сняться в драме или триллере, хотя актриса уверена, что комедийную роль исполнить труднее. В отличие от многих коллег, Бардо не играет в театре, потому что не встретила еще достойного предложения: «Нет времени, да и не вижу для себя никакого проекта, который бы мне ну очень понравился. На главную роль в театр «Современник» меня пока не зовут (смеется), а насчет других вариантов нужно хорошенько подумать и понять, хочу я или нет». На театральной сцене Наталья с удовольствием сыграла бы Жанну д’Арк, а также в «Пигмалионе», «Трех товарищах» и «Трех сестрах».

Несмотря на то, что актриса иронично отзывается о далеком светлом будущем российского кино, планов отправиться в Голливуд у нее нет: «Я, конечно, могу попробовать силы в Голливуде. У меня даже дом в Лос-Анджелесе есть. Но я не хочу».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Видео: YouTube/СТС

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