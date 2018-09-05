«Я готова на все»: Наталья Бардо рассказала о работе в кино

При этом, Наталья отмечает, что в ее договоре прописан отказ от съемок в стиле ню: «У меня, например, в договоре прописано, что я не снимаюсь обнаженной или в нижнем белье. Но бывает и такое, что ту или иную сцену режиссер решает снять с голой актрисой в кадре. Тогда надо понимать, для чего это, зачем и почему. Главное, чтобы цель оправдывала средство». В мечтах Натальи Бардо — сняться в драме или триллере, хотя актриса уверена, что комедийную роль исполнить труднее. В отличие от многих коллег, Бардо не играет в театре, потому что не встретила еще достойного предложения: «Нет времени, да и не вижу для себя никакого проекта, который бы мне ну очень понравился. На главную роль в театр «Современник» меня пока не зовут (смеется), а насчет других вариантов нужно хорошенько подумать и понять, хочу я или нет». На театральной сцене Наталья с удовольствием сыграла бы Жанну д’Арк, а также в «Пигмалионе», «Трех товарищах» и «Трех сестрах».

Несмотря на то, что актриса иронично отзывается о далеком светлом будущем российского кино, планов отправиться в Голливуд у нее нет: «Я, конечно, могу попробовать силы в Голливуде. У меня даже дом в Лос-Анджелесе есть. Но я не хочу».