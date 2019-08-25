«Я довольна»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения

36-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская восхитила поклонников честным фотоколлажем, сделанным из снимков до и после кардинального похудения. Артистка не уточняет, от какого количества килограммов ей удалось избавиться, но результат восхищает. «Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди💪🏻🏋️‍♀️ Теперь я очень бодипозитивна. Оцените результат по шкале. Шкалу придумайте сами. Я довольна. И настроена продолжать», — подписала публикацию Надежда.