«Я довольна»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения

36-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская восхитила поклонников честным фотоколлажем, сделанным из снимков до и после кардинального похудения. Артистка не уточняет, от какого количества килограммов ей удалось избавиться, но результат восхищает. «Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди💪🏻🏋️♀️ Теперь я очень бодипозитивна. Оцените результат по шкале. Шкалу придумайте сами. Я довольна. И настроена продолжать», — подписала публикацию Надежда.
«Всегда были шикарной женщиной и ей остаётесь! Невероятная красотка!», «Потрясающе! Необыкновенная гармония форм и содержания! Вы вдохновляете и помогаете искать "железную" мотивацию к жизни вне защитного барьера», «Шикарная, глаз не отвести», «Да ладно...🤪Эта хрюня – Надяяяяя?», «Очень круто! Шкалы нет, это верхушка Эвереста!», «Самая сложная работа - работа над собой !!!! Супер!!!!!», «Шикарный результат! 😍😍😍 Большая мотивация для других!» — восторгаются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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