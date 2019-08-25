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«Я довольна»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Ангарская до и после похудения

Фото: Instagram Надежды Ангарской

Звезда Comedy Woman удивила подписчиков.

36-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская восхитила поклонников честным фотоколлажем, сделанным из снимков до и после кардинального похудения. Артистка не уточняет, от какого количества килограммов ей удалось избавиться, но результат восхищает. «Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди💪🏻🏋️‍♀️ Теперь я очень бодипозитивна. Оцените результат по шкале. Шкалу придумайте сами. Я довольна. И настроена продолжать», — подписала публикацию Надежда.

«Всегда были шикарной женщиной и ей остаётесь! Невероятная красотка!», «Потрясающе! Необыкновенная гармония форм и содержания! Вы вдохновляете и помогаете искать "железную" мотивацию к жизни вне защитного барьера», «Шикарная, глаз не отвести», «Да ладно...🤪Эта хрюня – Надяяяяя?», «Очень круто! Шкалы нет, это верхушка Эвереста!», «Самая сложная работа - работа над собой !!!! Супер!!!!!», «Шикарный результат! 😍😍😍 Большая мотивация для других!» — восторгаются фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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