«Я для детей всегда мама, а не звезда»: Мейхер-Грановская рассказала, как совмещает работу и большую семью

У певицы и танцовщицы Надежды Грановской, помимо множества проектов, — большая семья из мужа и троих детей. При этом звезда всегда улыбчива, приветлива и полна энергии. На днях она рассказала порталу Letidor.ru, как у нее все получается.

«Самое главное — это вера в то, что ты делаешь. Тогда силы всегда с тобой. Да, они убывают, но все равно потом возвращаются, потому что ты веришь. Муж никогда не был против моей карьеры, а скорее поддерживал меня в моих начинаниях. Что касается детей — для них я всегда мама, а не звезда. Я не вижу, что им не хватает внимания», — заявила Надежда.