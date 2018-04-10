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«Я для детей всегда мама, а не звезда»: Мейхер-Грановская рассказала, как совмещает работу и большую семью

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Фото из Instagram Надежды Мейхер-Грановской
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35-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская дала большое интервью и поведала, как ей удается все успевать.

У певицы и танцовщицы Надежды Грановской, помимо множества проектов, — большая семья из мужа и троих детей. При этом звезда всегда улыбчива, приветлива и полна энергии. На днях она рассказала порталу Letidor.ru, как у нее все получается.

«Самое главное — это вера в то, что ты делаешь. Тогда силы всегда с тобой. Да, они убывают, но все равно потом возвращаются, потому что ты веришь. Муж никогда не был против моей карьеры, а скорее поддерживал меня в моих начинаниях. Что касается детей — для них я всегда мама, а не звезда. Я не вижу, что им не хватает внимания», — заявила Надежда.

Надежда добавила, что при всей своей энергичности она бы не смогла обойтись без помощи мужа, своей мамы и няни для младших дочерей. А вы как совмещаете семью и работу?

Фото: Instagram

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