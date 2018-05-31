«Я давно уже пустилась во все тяжкие»: Наташа Королева о своем возрасте, красоте и отношениях с мужьями

Наташе Королевой — 45! Хотя большинство поклонников уверяют, что хохотушка-певица не выглядит на свой возраст. Да и сама Наташа чувствует себя всего на 30: об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«По настроению и по самоощущению мне тридцаточка, не больше. Я считаю, что самый классный возраст у девушек — от 30 до 40. Так что, девочки, берите на заметку: тридцаточка стукнула — и во все тяжкие! Ни в чем себе не отказывайте, будет потом что вспоминать», — смеясь, заявила Наташа.