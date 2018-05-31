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«Я давно уже пустилась во все тяжкие»: Наташа Королева о своем возрасте, красоте и отношениях с мужьями

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Наташа Королева
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31 мая российская певица Наташа Королева отмечает 45-летний юбилей. Накануне звезда дала откровенное интервью о том, общается ли с бывшим мужем, почему сыну не понравилось учится в США и делает ли она пластику.

Наташе Королевой — 45! Хотя большинство поклонников уверяют, что хохотушка-певица не выглядит на свой возраст. Да и сама Наташа чувствует себя всего на 30: об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«По настроению и по самоощущению мне тридцаточка, не больше. Я считаю, что самый классный возраст у девушек — от 30 до 40. Так что, девочки, берите на заметку: тридцаточка стукнула — и во все тяжкие! Ни в чем себе не отказывайте, будет потом что вспоминать», — смеясь, заявила Наташа.

Звезда с удовольствием рассказала об успехах сына Архипа, который учится в США: «Это в качестве эксперимента. Но Америка Архипу не нравится. Он говорит: «Мам, не моя история». Он изучает японский язык, поэтому все его мысли и желания связаны именно с этой страной. Он сам выбрал Японию, начал учить язык по самоучителю, а когда перестал в одиночку справляться, попросил помощи репетитора. Это в одиннадцать-то лет!».

Королева также призналась, что никогда не делала пластических операций и не собирается. Она иногда делает уколы красоты в собственном салоне, но более радикальные методы поддержания себя в форме пока не использует.

Фото: Instagram

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