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«Я чуть не разревелась»: Анна Седокова начала борьбу с целлюлитом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова в Кремле

Фото: Instagram
Певица призналась, что внешний вид ее беспокоит.

Анна Седокова недавно признавалась, что хочет похудеть, потом она записала видео, в котором сказала, что фигура ее полностью устраивает. А теперь певица опубликовала пост в социальной сети, который стал криком души.

«Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист со словами «Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты». Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребенка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик ))», - рассказала Анна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Анна Седокова

Фото: Instagram

Она также припомнила, что пару лет назад ее бывший муж написал: «Аня что с тобой такое, посмотри на себя». Седокова рассказала, что стесняется носить, хотя очень хочется.

«Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять. Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать . Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать . Мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа . Не понимаю, как это работает, но готова на все ! И самое важно - это зал и кардио в антицелюлитных штанах !!! Это самое важное !», - продолжила исповедь Анна.

Она также написала, что ей нужны союзники в нелегкой борьбе и советы. «Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости», - закончила певица.

Подписчики Аню не поддержали, отметив, что она прекрасна, а на то, что пишут в комментариях, не стоит обращать внимания.

«Ты и так хороша. Целлюлит от массажа уйдет но и он тебя не портит. Те кого что-то ее устраивает идут на *й»,

«Вы издеваетесь ? У Вас крутая фигура,перестаньте ерунду писать»,

«есть совет. Аня, ты прекрасна. Зыбей 🤗 посмотри на ляжки Карди Би или Рианы... они вообще не парятся. Ты конфетка», - написали фолловеры.

А как вам кажется, нужно Анне что-то менять во внешности?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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