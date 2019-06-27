«Я чуть не разревелась»: Анна Седокова начала борьбу с целлюлитом

Она также припомнила, что пару лет назад ее бывший муж написал: «Аня что с тобой такое, посмотри на себя». Седокова рассказала, что стесняется носить, хотя очень хочется.

«Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять. Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать . Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать . Мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа . Не понимаю, как это работает, но готова на все ! И самое важно - это зал и кардио в антицелюлитных штанах !!! Это самое важное !», - продолжила исповедь Анна.