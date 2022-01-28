«Четыре месяца работала бесплатно»: Семенович назвала истинную причину ухода из «Блестящих»

Кроме того, артистка просто в какой-то момент поняла, что пора уходить. У 27-летней Анны начались проблемы со здоровьем. «У меня случилось детское заболевание — коклюш. Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие. Слезы были на глазах. Сил не было никаких. Когда ехала в такси, водитель резко затормозил, и у меня пошел фонтан крови из носа. Я была вымучена. Поняла, что это был предел», — поведала Семенович.

Анна изначально ожидала от группы немного большего. Юлия Ковальчук рассказала, как они с девочками хохотали над Семенович, которая пришла на первый самолет на гастроли при параде. «У нас не было гостиниц, мы спали на раскладушках, а летали на раздолбанных вертолетах и самолетах, в которых не было отопления. Поэтому мы летали в ужасных теплых костюмах и уггах, а Аня тогда пришла нарядная, с кудрями», — вспомнила Ковальчук.