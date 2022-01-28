«Четыре месяца работала бесплатно»: Семенович назвала истинную причину ухода из «Блестящих»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ann_semenovich
Одна из самых эффектных участниц группы «Блестящие» пышнотелая красавица Анна Семенович ушла из коллектива в далеком 2007 году. Девушка проработала в группе всего 4 года, которые стали пиком в ее карьере. Однако, несмотря на то что мечта стать известной осуществилась, в какой-то момент Анна приняла решение, что с группой пора расставаться.
Одной из причин ухода стали маленькие зарплаты в «Блестящих». Анна рассказала, что когда только пришла в группу, то проходила так называемый испытательный срок. По ее словам, три или четыре месяца она работала совершенно бесплатно. Ее коллега по группе Юлия Ковальчук добавила, что она работала бесплатно полгода. «Они не поднимали нам зарплату. Я все время с ними боролась. Первые три или четыре месяца в группе вообще работала бесплатно. Потом мне платили по 50 долларов за концерт, хотя группа стоила около 50 тысяч. Я поговорила с девчонками из «Фабрики», из «ВИА Гры». Узнала их зарплаты. Я была поражена, нам платили в семь или десять раз меньше», — рассказала Анна.
Кроме того, артистка просто в какой-то момент поняла, что пора уходить. У 27-летней Анны начались проблемы со здоровьем. «У меня случилось детское заболевание — коклюш. Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие. Слезы были на глазах. Сил не было никаких. Когда ехала в такси, водитель резко затормозил, и у меня пошел фонтан крови из носа. Я была вымучена. Поняла, что это был предел», — поведала Семенович.
Анна изначально ожидала от группы немного большего. Юлия Ковальчук рассказала, как они с девочками хохотали над Семенович, которая пришла на первый самолет на гастроли при параде. «У нас не было гостиниц, мы спали на раскладушках, а летали на раздолбанных вертолетах и самолетах, в которых не было отопления. Поэтому мы летали в ужасных теплых костюмах и уггах, а Аня тогда пришла нарядная, с кудрями», — вспомнила Ковальчук.
Фото: Instagram