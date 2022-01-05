«Я бы рожала каждую неделю!» Галь Гадот рассказала про свои беременности
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Фото: Dave Starbuck/Keystone Press Agency
Галь Гадот мама троих детей. Первую дочку Альму актриса родила, когда ей было всего 25 лет, спустя два года на свет появилась Мия, а в 2021 году звезда родила третью девочку, которую назвали Даниэллой.
В интервью израильская актриса рассказала, что ей удается успешно жонглировать актерской деятельностью и материнством. «Самое круто что я делала в жизни? Снималась в фильме во время беременности или с малышом на руках», — рассказала актриса. — «На съемочной площадке ты как воздушный змей: вы можете взлететь высоко и попытаться поймать воздух. Затем вы возвращаетесь домой к своей основной смене и становитесь матерью. Сразу думаешь: окей, нужно искупать Майю, накормить Альму, уложить Даниэллу спать».
На премьеру фильма Red Notice актриса вышла в обжигающем красном платье от Loewe, спустя всего несколько месяцев после рождения третьей дочери. Она готовилась к этому выходу, приводила фигуру в порядок, следила за питанием. «Я хотела почувствовать себя снова в игре, потому что была беременна почти год. Я хотела почувствовать себя женщиной», — поделилась актриса.
Галь Гадот, как и многие израильтянки, всегда мечтала быть молодой мамой. Она понимает, что трое детей — такая же тяжелая работа, как сниматься в кино.
«Я люблю рожать», — неожиданно признается Галь Гадот, несмотря на то, что ранее говорила, что беременность протекает у нее тяжело с токсикозом и мигренью. — «Я бы делала это раз в неделю, если бы могла. Это так волшебно! Если быть честной, я всегда соглашаюсь на эпидуральную анестезию, поэтому это не было так больно. Сам момент, когда ты чувствуешь, что создаешь жизнь — это невероятно».
Фото: GlobalLookPress