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«Я бы рожала каждую неделю!» Галь Гадот рассказала про свои беременности

«Чудо-Женщина» в февральском номере журнала InStyle рассказала, как ей тяжело давалось совмещать работу на съемочной площадке и роль матери, а также призналась, что ей нравится рожать.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Галь Гадот в платье от Loewe

Фото: Dave Starbuck/Keystone Press Agency

Галь Гадот мама троих детей. Первую дочку Альму актриса родила, когда ей было всего 25 лет, спустя два года на свет появилась Мия, а в 2021 году звезда родила третью девочку, которую назвали Даниэллой.

В интервью израильская актриса рассказала, что ей удается успешно жонглировать актерской деятельностью и материнством. «Самое круто что я делала в жизни? Снималась в фильме во время беременности или с малышом на руках», — рассказала актриса. — «На съемочной площадке ты как воздушный змей: вы можете взлететь высоко и попытаться поймать воздух. Затем вы возвращаетесь домой к своей основной смене и становитесь матерью. Сразу думаешь: окей, нужно искупать Майю, накормить Альму, уложить Даниэллу спать».

На премьеру фильма Red Notice актриса вышла в обжигающем красном платье от Loewe, спустя всего несколько месяцев после рождения третьей дочери. Она готовилась к этому выходу, приводила фигуру в порядок, следила за питанием. «Я хотела почувствовать себя снова в игре, потому что была беременна почти год. Я хотела почувствовать себя женщиной», — поделилась актриса.

Галь Гадот, как и многие израильтянки, всегда мечтала быть молодой мамой. Она понимает, что трое детей — такая же тяжелая работа, как сниматься в кино.

«Я люблю рожать», — неожиданно признается Галь Гадот, несмотря на то, что ранее говорила, что беременность протекает у нее тяжело с токсикозом и мигренью. — «Я бы делала это раз в неделю, если бы могла. Это так волшебно! Если быть честной, я всегда соглашаюсь на эпидуральную анестезию, поэтому это не было так больно. Сам момент, когда ты чувствуешь, что создаешь жизнь — это невероятно».

Фото: GlobalLookPress

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