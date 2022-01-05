«Я бы рожала каждую неделю!» Галь Гадот рассказала про свои беременности

На премьеру фильма Red Notice актриса вышла в обжигающем красном платье от Loewe, спустя всего несколько месяцев после рождения третьей дочери. Она готовилась к этому выходу, приводила фигуру в порядок, следила за питанием. «Я хотела почувствовать себя снова в игре, потому что была беременна почти год. Я хотела почувствовать себя женщиной», — поделилась актриса.

Галь Гадот, как и многие израильтянки, всегда мечтала быть молодой мамой. Она понимает, что трое детей — такая же тяжелая работа, как сниматься в кино.

«Я люблю рожать», — неожиданно признается Галь Гадот, несмотря на то, что ранее говорила, что беременность протекает у нее тяжело с токсикозом и мигренью. — «Я бы делала это раз в неделю, если бы могла. Это так волшебно! Если быть честной, я всегда соглашаюсь на эпидуральную анестезию, поэтому это не было так больно. Сам момент, когда ты чувствуешь, что создаешь жизнь — это невероятно».