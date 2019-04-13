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«Я буду самой гордой мамой»: Алсу поддержала дочь, не попавшую в финал шоу «Голос. Дети»

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я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочками Микеллой и Сафиной

Фото: Instagram Алсу
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Певица посвятила дочери трогательный пост в Instagram.

В минувшую пятницу в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона популярного телепроекта «Голос. Дети». Участники команды Светланы Лободы прошли этап «Поединки» и узнали, кому суждено выступить в финале шоу. Дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, считалась одной из фавориток проекта, более того, девочка вышла в этап «Песни на вылет», однако наставница сделала свой выбор в пользу других участников.

Мама Микеллы, популярная певица Алсу, поддерживающая дочь на протяжении всего проекта, посвятила дочке трогательный пост в Instagram: «Микусик @mikellaabramova , ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперёд, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана (Лобода – прим.ред.), нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения!».

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

«Ты уже сегодня, понимаешь очень многое, как абсолютно взрослый человечек стараешься справиться с этим. Твой голос и уникальность сами докажут все за себя, и очень скоро меня будут называть ‘мамой Микеллы’, в этом я не сомневаюсь!😉 Я буду самой гордой мамой Мы все верим в тебя и очень и очень любим», — подытожила Алсу.

Отметим, что участники, прошедшие в «Песни на вылет», но не попавшие в финал проекта «Голос. Дети», в следующем выпуске получат шанс побороться за главный приз. Имена еще троих финалистов помогут определить телезрители во время прямого эфира.

Как вы думаете, сможет ли Микелла Абрамова попасть в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети»?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

_Фото: Instagram, кадры из программы

Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети, Instagram

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