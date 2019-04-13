«Я буду самой гордой мамой»: Алсу поддержала дочь, не попавшую в финал шоу «Голос. Дети»

В минувшую пятницу в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона популярного телепроекта «Голос. Дети». Участники команды Светланы Лободы прошли этап «Поединки» и узнали, кому суждено выступить в финале шоу. Дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, считалась одной из фавориток проекта, более того, девочка вышла в этап «Песни на вылет», однако наставница сделала свой выбор в пользу других участников.

Мама Микеллы, популярная певица Алсу, поддерживающая дочь на протяжении всего проекта, посвятила дочке трогательный пост в Instagram: «Микусик @mikellaabramova , ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперёд, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана (Лобода – прим.ред.), нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения!».