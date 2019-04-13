«Я буду самой гордой мамой»: Алсу поддержала дочь, не попавшую в финал шоу «Голос. Дети»

В минувшую пятницу в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона популярного телепроекта «Голос. Дети». Участники команды Светланы Лободы прошли этап «Поединки» и узнали, кому суждено выступить в финале шоу. Дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, считалась одной из фавориток проекта, более того, девочка вышла в этап «Песни на вылет», однако наставница сделала свой выбор в пользу других участников.
Мама Микеллы, популярная певица Алсу, поддерживающая дочь на протяжении всего проекта, посвятила дочке трогательный пост в Instagram: «Микусик @mikellaabramova , ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперёд, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана (Лобода – прим.ред.), нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения!».
«Ты уже сегодня, понимаешь очень многое, как абсолютно взрослый человечек стараешься справиться с этим. Твой голос и уникальность сами докажут все за себя, и очень скоро меня будут называть ‘мамой Микеллы’, в этом я не сомневаюсь!😉 Я буду самой гордой мамой Мы все верим в тебя и очень и очень любим», — подытожила Алсу.
Отметим, что участники, прошедшие в «Песни на вылет», но не попавшие в финал проекта «Голос. Дети», в следующем выпуске получат шанс побороться за главный приз. Имена еще троих финалистов помогут определить телезрители во время прямого эфира.
Как вы думаете, сможет ли Микелла Абрамова попасть в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети»?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
_Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети, Instagram