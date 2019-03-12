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«Я буду рожать тогда, когда захочу»: 39-летняя Анна Семенович резко ответила на замечания о возрасте

Анну Семенович раздражают бестактные подписчики.

«Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) - обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка- писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед : «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести! «Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила! Ой, говорят у неё опять новый роман‍!» И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама . Так вот , я им отвечу - засуньте свое мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу! Я -не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни , которые вызывают улыбку на лицах людей , а не слезы! Я буду надевать короткие платья , показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте , которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина , которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится - можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться Своей жизнью. Ну а кому интересны мои взгляды и ценности - Велком в мою Жизнь. Да кстати, завтра я снимаю клип на песню "Хочешь" ох сколько поводов для разговоров я вам предоставлю после премьеры этого видео!!! Вам будет чем заняться, все для вас, мои любимые хейтеры.😘 Кто хочет Семенович, остается со мной. Всем остальным - не хворать!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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