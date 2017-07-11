Эрика Ургант поучаствовала в съемке для Nike и выступила против бодишейминга

Фотографии молодой художницы Эрики Ургант, которые она публикует в социальных сетях, говорят о ней как о сильной и весьма уверенной в себе личности. Пэтому заявление, которое сделала девушка, решившись на участие в рекламной кампании Nike «Поверь в большее», смогло удивить многих ее поклонников.

«Для меня вера в большее — процесс совершенствования себя и преодоление барьеров, даже когда ты чувствуешь, что достиг предела и дальше пути нет. Ты можешь. Верь в свою силу и заставляй себя делать то, чего всегда было страшно попробовать. Этот проект затронул очень личное во мне, потому что я боролась со своим телом всю свою жизнь. На билбордах, в рекламе, телешоу я постоянно видела очень худых девушек. Многие женщины стараются соответствовать определенным стандартам красоты, которых на самом деле не существует, и это делает их несчастными», — призналась дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе.