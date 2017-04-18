Бывшая российская баскетболистка Екатерина Лисина удивила мир длиной своих ног

«Бог подарил мне такой рост, чтобы я смогла достать до звезд», — такой фразой модель Екатерина Лисина встречает посетителей своего сайта. 29-летняя уроженка Пензы уже зарегистрировала два рекорда: рост самой высокой россиянки составляет 205,7 сантиметров, а длина ее стопы признана наибольшей для женщины в нашей стране — 30,5 сантиметров, что эквивалентно 47-му размеру обуви .

Карьеру модели Катя начала сравнительно недавно, и ей предстоит стать одной из самых ярких представительниц этой профессии. На свооей странице в Instagram девушка с удовольствием делится записями с бекстейджей.

«Самое главное, что я хочу сказать всем высоким девушкам — пожалуйста, гордитесь своим ростом!!! Это — божий дар!!! Используйте свой дар и обращайтесь с ним как с бриллиантом!!! Этот дар намного более ценный, чем любой из бриллиантов мира», — пишет Екатерина. В одном из интервью она признавалась, что свои данные унаследовала от родителей: рост ее папы составляет 198 сантиметров, а рост мамы 188 сантиметров.

Сейчас Лисина борется за титул самой высокой и самой длинноногой модели в мире.

«На данный момент самой высокой женщиной в мире считается Амазон Ив, рост которой 202 сантиметра, она ниже меня. Я очень хочу попасть в мировую книгу рекордов как самая высокая модель. Я также считаю, что у меня есть шанс стать самой длинноногой, так как мои данные превосходят данные текущей обладательницы этого титула», — цитирует ее DailyMail. Длина ее ног — 133 сантиметра.