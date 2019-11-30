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«Я — амулет России»: Алла Пугачева дала редкое телевизионное интервью

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

В преддверии столичной премьеры видеоверсии «Того самого концерта» Примадонна появилась в эфире Первого канала.

70-летняя Алла Пугачева — редкий гость в телеэфирах. Однако в преддверии московской премьеры фильма-концерта, посвященного ее юбилею, Примадонна согласилась дать небольшое интервью в программе «Время» на Первом канале.

Еще десять лет назад Алла Борисовна заявила о прекращении концертной деятельности. Однако в честь своего семидесятилетия «человек слова», как назвала себя певица, изменила своему решению и вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца: «Я могла бы и в юбилей ничего не делать, но у меня была мотивация, чтобы этот концерт был снят на кино, и чтобы он остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня такую, как они меня видят сейчас. Это было важно, чтобы они увидели меня на сцене такой же, какой видят в жизни».

Алла Пугачева отметила, что на ее концертах никогда не работают экраны. Ей важно, чтобы зритель смотрел на нее на сцене: «Я пою о смысле жизни, а меня рассматривают, какая помада, что на шею надето».

Примадонна не скучает по зрительской любви, которая, по ее признанию, «держала ее на плаву всю жизнь»: «При всей любви к зрителям, к концертам, к песням, к композиторам, я заплатила за это очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи, я не понимала, что это такое. Я понимаю, что я даю что-то своим детям, зарабатываю, люблю внуков, но у меня не было возможности жить той жизнью, которая представлялась в мечтах. Семейная жизнь, другая радость. Теперь для меня сцена как выход в ресторан или в гости. Я счастлива безмерно, что у меня есть прекрасная семья, муж, дети». Говоря о зрительской любви, Алла Борисовна в шутку признается, что чувствует себя «амулетом России». «Я всегда относилась к каждому выходу на сцену, как к последнему. Мне была нужна взаимная любовь, взаимное притяжение с публикой. Я как комплектованная девица невероятной застенчивости, интровертка, для меня выход на сцену – как в космос. Я растворялась на сцене, люди это чувствовали. Я становилась ими, а они — мной. И все равно, я по этому ощущению не скучаю», – подчеркнула Пугачева.

Программа «Того самого концерта» состоит по большей части из новых песен. Старых — всего четыре. «Если бы я пела старые песни, мне бы сказали: «Ну, да, хорошо, подпоем. Но новых-то нет». Если бы я спела все новые песни, мне бы сказали: «Ну что? Пришли же, чтоб старые были». Поэтому я так это все связала», — объяснила свою позицию певица. Пугачева признается, что подбирала песни, которые соответствуют ее нынешнему мировоззрению, той проблематике, что ее волнует. «Хотя меня сейчас мало, что волнует», — улыбается Алла Борисовна.

Тем не менее, на своем следующем концерте, который должен состояться в честь ее 80-летия, Примадонна планирует исполнять только старые песни: «Это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. Если сама не смогу петь, будет петь весь зал. <…> Встретимся в 80 лет, у нас есть классная тема для встречи».

Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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