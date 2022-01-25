«Я 4 раза испытала конец света»: мать сиамских близнецов Зиты и Гиты осталась вдовой

«Конец света у каждого свой. Я испытала его четыре раза. Первый — это рождение детей не таких, как все. Второй раз — это смерть моего ребенка, третий — это диагноз моей дочери, и сейчас — смерть моего мужа. Рождение детей — это всегда радость, а у меня были слезы и огромная боль. Теперь у меня умер муж. 22 дня борьбы и страшных мучений. Инфаркт, пневмонии, еще раз инфаркт — и его не стало. Я сидела у двери реанимации, а там за стеной умер мой дорогой, родной человек, моя половинка, моя жизнь. А я сидела и не подозревала, надеялась, что вытащу его. Не знаю, как с этим жить. Ощущение такое, что у тебя оторвали руки и ноги. Ему было страшно, больно», — рассказала о своей боли Зумрият.