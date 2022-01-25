«Я 4 раза испытала конец света»: мать сиамских близнецов Зиты и Гиты осталась вдовой
Несколько лет назад она потеряла одну из дочерей, а теперь семья осталась и без кормильца. О своем горе женщина сообщила в инстаграм. Ее муж до последнего боролся за жизнь, врачи даже надеялись на восстановление, но, к сожалению, он умер.
«Конец света у каждого свой. Я испытала его четыре раза. Первый — это рождение детей не таких, как все. Второй раз — это смерть моего ребенка, третий — это диагноз моей дочери, и сейчас — смерть моего мужа. Рождение детей — это всегда радость, а у меня были слезы и огромная боль. Теперь у меня умер муж. 22 дня борьбы и страшных мучений. Инфаркт, пневмонии, еще раз инфаркт — и его не стало. Я сидела у двери реанимации, а там за стеной умер мой дорогой, родной человек, моя половинка, моя жизнь. А я сидела и не подозревала, надеялась, что вытащу его. Не знаю, как с этим жить. Ощущение такое, что у тебя оторвали руки и ноги. Ему было страшно, больно», — рассказала о своей боли Зумрият.
Ее дочь Зита умерла в 2015 году от полиорганной недостаточности, а в 2017-м у Гиты нашли рак толстой кишки. Телеграм-канал НеМалахов сообщает, что сейчас у девушки отказывают почки. «Устала от клиник, стентов, уколов и других трудностей, которые навалились на меня. Но надо терпеть! Жизнь - это испытания, но в ней есть и награды!» — считает девушка.
Фото: pexels.com