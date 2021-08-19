Повзрослевшая дочь Алсу, суперстройная Погребняк и другие звезды на премьере в Москве

Тиктокеры из XO Team одновременно снимают два реалити-шоу. Одно из них — XO Team: Reality. Первый сезон вышел в конце 2020-го–начале 2021 года и показал очень хорошие результаты и высокие рейтинги. Несмотря на передовые технологии и клиповое мышление, которое характеризует молодых людей, рожденных в 21 веке, темы в кадре остаются прежними: любовь, дружба и юношеские проблемы. Отличает их от обычных подростков, разве что высокая популярность и приличный доход.