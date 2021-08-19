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Повзрослевшая дочь Алсу, суперстройная Погребняк и другие звезды на премьере в Москве

В столице прошла премьера, которую очень ждали поклонники блогеров и многих звезд TikTok. Молодежный проект XO Team Reality стал хитом. Так что съемки второго сезона не были неожиданностью. Мероприятие посетили не только участники проекта, но и популярные селебрити — T-Killah, Мария Погребняк, Саша Попова и дочь Алсу — Микелла Абрамова.
Повзрослевшая дочь Алсу, суперстройная Погребняк и другие звезды на премьере в Москве

Тиктокеры из XO Team одновременно снимают два реалити-шоу. Одно из них — XO Team: Reality. Первый сезон вышел в конце 2020-го–начале 2021 года и показал очень хорошие результаты и высокие рейтинги. Несмотря на передовые технологии и клиповое мышление, которое характеризует молодых людей, рожденных в 21 веке, темы в кадре остаются прежними: любовь, дружба и юношеские проблемы. Отличает их от обычных подростков, разве что высокая популярность и приличный доход.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Микелла Абрамова и Гэри Грей

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Участники так представили новое шоу: «Этот сезон вышел немного мрачным, более дождливым и некоторые ситуации перевернули жизнь многих участников. Но мы все люди: мы ошибаемся, ссоримся, миримся, но остаемся вместе», — поделились они.

Мария Погребняк с участником шоу

Мария Погребняк с участником шоу

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В чем нельзя упрекнуть молодое поколение — так это в отсутствии стиля, все участники на премьере выглядели ярко и были одеты по последней моде. Гостья премьеры — 32-летняя Мария Погребняк тоже выбрала молодежный образ: укороченный топ Celine, рваные джинсы-клеш, шелковый платок на голову и летнюю сумку Dior.

T-Killah

T-Killah

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Артист T-Killah, который окончательно пришел в себя после перенесенного COVID-19 и полностью восстановил отношения со своей женой Марией, остановил свой выбор на белой футболке, свободных джинсах с черными надписями и сумке через плечо известного бренда. Рэпер сразу подключился к съемкам TikTok с Володей XXL.

Саша T-Killah с участниками шоу

Саша T-Killah с участниками шоу

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Одна из самых ярких участниц Мари Сенн выбрала необычный look: футболку-платье она дополнила красными ботильонами с открытым носом, украсив образ массивными серебряными цепями и чулком на одну ногу.

Мари Сенн

Мари Сенн

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Весь сезон, как и в прошлый раз, блогеры проведут в большом красивом доме, в котором популярные тиктокеры совместно проживают и работают. Многих интересует вопрос о том, где находится само здание. Однако данная информация не разглашается. Идея проекта принадлежит Герману Черных.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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