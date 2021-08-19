Повзрослевшая дочь Алсу, суперстройная Погребняк и другие звезды на премьере в Москве
Тиктокеры из XO Team одновременно снимают два реалити-шоу. Одно из них — XO Team: Reality. Первый сезон вышел в конце 2020-го–начале 2021 года и показал очень хорошие результаты и высокие рейтинги. Несмотря на передовые технологии и клиповое мышление, которое характеризует молодых людей, рожденных в 21 веке, темы в кадре остаются прежними: любовь, дружба и юношеские проблемы. Отличает их от обычных подростков, разве что высокая популярность и приличный доход.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Участники так представили новое шоу: «Этот сезон вышел немного мрачным, более дождливым и некоторые ситуации перевернули жизнь многих участников. Но мы все люди: мы ошибаемся, ссоримся, миримся, но остаемся вместе», — поделились они.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В чем нельзя упрекнуть молодое поколение — так это в отсутствии стиля, все участники на премьере выглядели ярко и были одеты по последней моде. Гостья премьеры — 32-летняя Мария Погребняк тоже выбрала молодежный образ: укороченный топ Celine, рваные джинсы-клеш, шелковый платок на голову и летнюю сумку Dior.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Артист T-Killah, который окончательно пришел в себя после перенесенного COVID-19 и полностью восстановил отношения со своей женой Марией, остановил свой выбор на белой футболке, свободных джинсах с черными надписями и сумке через плечо известного бренда. Рэпер сразу подключился к съемкам TikTok с Володей XXL.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одна из самых ярких участниц Мари Сенн выбрала необычный look: футболку-платье она дополнила красными ботильонами с открытым носом, украсив образ массивными серебряными цепями и чулком на одну ногу.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Весь сезон, как и в прошлый раз, блогеры проведут в большом красивом доме, в котором популярные тиктокеры совместно проживают и работают. Многих интересует вопрос о том, где находится само здание. Однако данная информация не разглашается. Идея проекта принадлежит Герману Черных.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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