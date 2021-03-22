XARISTA представила новую песню «Станет легче»

XARISTA представила новую песню под названием «Станет легче». Это история о большой любви, которая осталась даже после того, как люди разошлись.

«В этой песне я говорю не только об отношениях, которых больше нет, но и о любви, которая всё ещё жива. Каждый раз вспоминая счастливые моменты, связанные с тем самым человеком, ты понимаешь, что вряд ли когда-нибудь сможешь испытать подобные чувства вновь», – рассказывает сама артистка.

На выпуске сингла останавливаться XARISTA не стала, и представила необычный клип с интересным сюжетом.

Клип на эту песню расскажет историю пары, в которой один человек пренебрегает чувствами другого человека, становится очень холодным и бесчувственным. Один человек из пары сильно любит другого, но в какой-то момент чувства затухают.

«Я считаю, что этот клип должен показать людям, как важно замечать тех, кто рядом с тобой и отпускать тех, кому с тобой не место».