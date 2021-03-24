Warner Music купил лейбл Эмина Агаларова

Корпорация Warner Music купил лейбл Zhara Music, который в 2018 создал Эмин Агаларов совместно с Бахтияром Алиевым. В этом лейбле выпускаются HammAli & Navai, Slava Marlow, Rauf & Faik, Jony, ЛСП, Morgenshtern, Dava, а также другие известные артисты.

Новостью поделился со своими подписчиками сам Эмин Агаларов в своем личном блоге в Instagram.