Warner Music купил лейбл Эмина Агаларова
Корпорация Warner Music купил лейбл Zhara Music, который в 2018 создал Эмин Агаларов совместно с Бахтияром Алиевым. В этом лейбле выпускаются HammAli & Navai, Slava Marlow, Rauf & Faik, Jony, ЛСП, Morgenshtern, Dava, а также другие известные артисты.
Новостью поделился со своими подписчиками сам Эмин Агаларов в своем личном блоге в Instagram.
Теперь лейбл получит новое название – Atlantic Records Russia, то есть фактически станет русским филиалом принадлежащей Warner Music студии Atlantic Records.
После сделок Алиев станет генеральным продюсером лейбла, Агаларов останется в нем в качестве артиста. Стратегическое руководство деятельностью нового лейбла будет осуществлять генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов.
«Быть суперуспешным лейблом и стать частью еще большего игрока на мировой арене — это путь на еще большие результаты! Искренне верю, что все наши артисты будут взрывать», — написал Агаларов в своем личном блоге.
Фото: Global Look Press
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