«Взяли новую высоту»: Максим Галкин вслед за сыном взобрался на деревья

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале. Там они посещают светские мероприятия и развлекаются с Лизой и Гарри.

Артист выложил в Сеть новый ролик, в котором показала свои с Гарри развлечения на 8-метровой высоте веревочного городка. Алла Борисовна наблюдала, как развлекаются ее любимые мужчины. Сын с высоты махал ей рукой и кричал: «Смотри, мама!».