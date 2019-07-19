«Взяли новую высоту»: Максим Галкин вслед за сыном взобрался на деревья

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале. Там они посещают светские мероприятия и развлекаются с Лизой и Гарри.
Артист выложил в Сеть новый ролик, в котором показала свои с Гарри развлечения на 8-метровой высоте веревочного городка. Алла Борисовна наблюдала, как развлекаются ее любимые мужчины. Сын с высоты махал ей рукой и кричал: «Смотри, мама!».
Максим Галкин уже не в первый раз показывает, чем увлекаются его дети Лиза и Гарри. Юморист отмечал, что тем старше они становятся, тем экстремальнее их игры.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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